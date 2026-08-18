Europeus reagem à renovação de Memphis com o Corinthians: 'Diz muito' Timão anunciou o novo vínculo nesta terça-feira (18)

Uma das novelas mais agitadas do futebol brasileiro em 2026 chegou ao fim: Memphis Depay renovou contrato com o Corinthians e vai ficar no clube onde se tornou ídolo. Nas redes sociais, o caso repercutiu entre europeus. Veja os comentários abaixo.

O novo vínculo do neerlandês com o clube é válido até 31 de julho de 2028. O acordo foi anunciado semanas depois de o clube divulgar uma nota informando que o jogador não teria o contrato renovado. Após as conversas serem retomadas e com a aprovação do Conselho de Orientação (CORI), o vínculo foi estendido.

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➡️Corinthians anuncia renovação de Memphis Depay até 2028

Nas redes sociais, o acerto da permanência de Memphis Depay com o Corinthians repercutiu entre europeus. O astro fez boa parte da carreira em grandes clubes do Velho Continente e acumulou grandes fãs ao redor do mundo. Veja os comentários com tradução:

Veja comentários sobre a renovação de Memphis com o Corinthians

Tradução sobre o astro do Timão: Bom negócio. Nossa, esse negócio me surpreendeu depois de toda essa batalha de rescisão.

Tradução sobre o jogador do Corinthians: Memphis aceitar um corte salarial para ficar diz muito sobre o quanto ele valoriza a vida no Corinthians. Um contrato até 2028 é um compromisso forte.

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Tradução sobre o atacante do Timão: Aceitando um corte salarial para ficar no Brasil, jogada justa, pelo menos ele é honesto sobre o nível. O Spurs está ocupado em outro lugar: Tonali e Mateus Fernandes chegando, 3-0 no Hoffenheim com Mikey Moore saindo do banco. Planeta diferente.

Tradução sobre a renovação de Memphis com o Corinthians: Passar de rejeitar uma extensão para prendê-lo por mais dois anos mostra que o clube reavaliou seu valor. Depay claramente causou um impacto em campo.

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