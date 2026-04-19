Europeus detonam ex-Botafogo em vice-campeonato: 'Decepcionante'

A atuação de um ex-jogador do Botafogo movimentou muito as redes sociais europeias na noite deste sábado (18). Durante o jogo do Atlético de Madrid contra a Real Sociedad, pela grande final da Copa do Rei, o nome de Thiago Almada ficou em alta.

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Depois de um duelo agitado e com quatro gols, o título foi decidido na disputa por pênaltis, e deu Atlético de Madrid. Thiago Almada, ex-Botafogo, começou o duelo no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo.

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O argentino chegou a dar uma assistência para o gol de Julian Alvarez, mas sua atuação foi muito criticada pelos torcedores do Atlético. Veja os comentários sobre o ex-Botafogo abaixo:

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Thiago Almada, ex-Botafogo, em ação pelo Atlético de Madrid contra o Espanyol (Foto: Manaure Quintero/AFP)

Veja comentários sobre o argentino ex-Botafogo

Tradução sobre o ex-Botafogo: Giuliano deveria ter sido a primeira mudança. E Almada leva a um nível paupérrimo 3 meses. De qualquer modo, se te metem um gol no segundo 30, não mereces a Copa.

Tradução sobre o argentino: e bom, as mudanças hoje, comédia fina, a verdade, hahahaha, eu não sei quantas oportunidades vão dar pro atrasado argentino chamado thiago almada, q se vê de longe que são um zero à esquerda.

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Tradução sobre o meia ex-Botafogo: Também seria preciso ir abrindo o melão do Alex Baena, 50M. custou e salvo 3-4 jogos, não está dando o rendimento que se esperava. Do Thiago Almada nem quero falar, para mim venda claríssima no verão e isso que eu confiava muito no rapaz.

Tradução sobre o meia argentino: Realmente, um dos movimentos mais decepcionantes do curso é o de Thiago Almada, e é que o garoto lê muito bem o futebol, é o jogador mais apto para tentar cumprir o papel de Griezmann. Mas não encaixou na visão de Simeone com seu futebol.

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