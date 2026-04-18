Por onde anda Wilson Goiano, ex-lateral de Grêmio e Botafogo?
Wilson Goiano foi campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995.
Wilson Pereira Carvalho, eternizado como Wilson Goiano, nasceu em 9 de novembro de 1969, em Trindade (GO). Conhecido pela marcação implacável e pela entrega absoluta dentro de campo, ele se tornou um dos laterais-direitos mais icônicos do futebol brasileiro na década de 90. Muitos torcedores que relembram as conquistas do "Glorioso" e do "Esmeraldino" frequentemente buscam saber por onde anda Wilson Goiano, o defensor que aliava técnica nos cruzamentos com uma garra inesgotável.
Início no Goiás e a hegemonia estadual
A trajetória de Wilson começou cedo nas divisões de base do Goiás Esporte Clube em 1983. Promovido ao profissional com apenas 17 anos, ele rapidamente se firmou como titular. Durante sua permanência no clube (1986-1993), foi peça fundamental na conquista do tricampeonato goiano (1989, 1990 e 1991).
Sua consistência defensiva e o apoio eficiente ao ataque ajudaram o Goiás a se consolidar como uma potência regional, alcançando inclusive a final da Copa do Brasil em 1990. Após uma breve e produtiva passagem pelo América-MG, o lateral estava pronto para o maior desafio de sua carreira no Rio de Janeiro.
O auge no Botafogo: O herói de 1995
Em 1994, Wilson Goiano chegou ao Botafogo, onde se tornaria ídolo de uma geração. Sob o comando de Paulo Autuori, ele foi titular absoluto na histórica campanha do título brasileiro de 1995. Wilson não era apenas um marcador; ele foi decisivo no ataque, convertendo um pênalti crucial nas quartas de final contra o Bahia e sendo o autor da assistência, em cobrança de falta, para o gol de Túlio Maravilha na grande final contra o Santos.
Pelo Botafogo, Wilson acumulou mais de 200 jogos e uma galeria de troféus invejável:
- Campeonato Brasileiro (1995)
- Campeonato Carioca (1997)
- Torneio Rio-São Paulo (1998)
- Troféus Internacionais: Teresa Herrera (Espanha) e Taça Presidente da Rússia (1996).
Longevidade e DNA vencedor
Após deixar o Alvinegro em 1999, Wilson manteve seu ritmo de conquistas. No Coritiba, sagrou-se campeão paranaense no mesmo ano. Sua carreira profissional seguiu com passagens pelo Rio Branco-SP e pelo Gama, onde foi vice-campeão do Centro-Oeste antes de pendurar as chuteiras em 2002, aos 33 anos.
Por onde anda Wilson Goiano?
Para quem deseja descobrir por onde anda Wilson Goiano, a resposta revela uma trajetória de sucesso também fora dos gramados. Diferente de muitos ex-atletas, Wilson buscou uma transição acadêmica sólida: ele se formou em Direito pela PUC-GO em 2009 e atuou como advogado em sua cidade natal, Trindade, por vários anos.
Atualmente, aos 57 anos (em 2026), ele se dedica integralmente à formação de novos talentos e ao impacto social. Ele é o coordenador e sócio-proprietário do Centro Esportivo Wilson Goiano, além de gerir uma escola de futebol que atende cerca de 400 crianças carentes. O projeto foca não apenas no treinamento técnico, mas na educação e nos valores esportivos.
Muito ativo nas redes sociais (@wilsongoiano), ele frequentemente participa de lives e eventos nostálgicos, mantendo viva a conexão com as torcidas do Botafogo e do Goiás. Para quem busca saber por onde anda Wilson Goiano, saiba que ele permanece como uma figura respeitada em Goiás, unindo a experiência de um campeão brasileiro à missão de transformar vidas através do esporte.
Clubes de Wilson Goiano na carreira
- Goiás (1986–1993 - Tricampeão Goiano)
- América-MG (1994)
- Botafogo (1994–1999 - Campeão Brasileiro e Carioca)
- Inter de Limeira (1999)
- Coritiba (1999 - Campeão Paranaense)
- Rio Branco-SP (2000)
- Matonense (2001)
- Gama (2001–2002)
