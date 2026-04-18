Nos pênaltis, Real Sociedad vence o Atlético de Madrid e é campeã da Copa do Rei

Em uma partida com roteiro improvável, a Real Sociedad bateu o Atlético de Madrid em uma final emocionante em Sevilha, neste sábado (18). Na decisão da Copa do Rei, as duas equipes empataram em 2 a 2 no tempo normal e a partida teve de ser decidida nos pênaltis. No estádio La Cartuja, o goleiro Marrero brilhou com duas defesas nas penalidades e ajudou o time basco a conquistar sua quarta Copa do Rei.

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O primeiro tempo começou em ritmo intenso e com menos de um minuto o time basco já estava à frente no placar. Após jogada rápida pela esquerda, Barrenetxea subiu mais que a zaga adversária e cabeceou para fazer 1 a 0 Real Sociedad.

Em desvantagem no placar, o time de Diego Simeone partiu para cima e conseguiu o empate ainda na primeira etapa com Lookman, que bateu cruzado da entrada da área.

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Porém, não demorou muito para a equipe de Madri ficar novamente em desvantagem. Em um cruzamento, o goleiro Musso saiu de forma atrapalhada e cometeu pênalti que Oyarzabal converteu nos acréscimos.

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Julián Alvarez comemora gol na final da Copa do Rei (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

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O segundo tempo foi marcado pela tentativa do Atlético de empatar enquanto a Real Sociedad buscava segurar a vantagem.

Diego Simeone encheu o Atlético de Madrid de atacantes e o time basco tirava seus jogadores de frente para reforçar a marcação. A aposta do treinador colchonero deu certo e após apresentar um alto volume de jogo, Julián Álvarez se livrou da marcação e acertou um lindo chute no ângulo, levando a partida para a prorrogação.

No tempo extra, cada equipe teve domínio por um período. Melhor em campo, Álvarez acertou outro grande chute, desta vez porém a bola acertou o travessão. Do outro lado, Musso fez excelente defesa à queima-roupa em chute de Óskarsson. Assim, o campeão seria decidido nos pênaltis.

Marrero pegou os dois primeiros pênaltis, cobrados por Sorloth e Álvarez, e assim a Real Sociedad manteve a vantagem, ganhando por 4 a 3.