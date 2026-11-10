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Endrick cogita sair do Real Madrid, e dois clubes demonstram interesse

Brasileiro busca mais minutos e progredir na Europa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 16:33
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Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League
Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

Com poucas oportunidades em campo, Endrick cogita sair do Real Madrid na janela de transferências de janeiro, assim como fez no início de 2026, segundo o jornal "As", da Espanha. O diário afirma que Roma e Sporting estão interessados no centroavante brasileiro.

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Na atual temporada, Endrick disputou somente 140 minutos divididos em sete partidas, tendo sido titular em apenas uma ocasião. Não era o que o jovem esperava quando recusou uma proposta por empréstimo da Roma na janela de verão após uma conversa com José Mourinho.

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Se o cenário não mudar nas próximas semanas, Endrick buscará uma saída para ter mais minutos e seguir com sua progressão na Europa. E a Roma segue interessada em contar com os serviços do brasileiro na segunda metade da temporada.

No entanto, os italianos ganharam a concorrência do Sporting, que se movimenta para contar com o atacante. Atualmente, os Leões são comandados por Paulo Fonseca, que foi o treinador de Endrick no Lyon e que pode ser um trunfo durante as conversas e negociações.

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Nesse momento, o Sporting é visto como um leve favorito por estar disputando a Champions League e estar na zona de classificação aos playoffs, além de ser um país com a língua de Endrick. No entanto, o jovem ainda não tomou uma decisão definitiva sobre seu futuro.

Por outro lado, o Real Madrid não deve brecar uma saída e não descarta uma transferência em definitivo desde que recompense o valor investido na joia formada pelo Palmeiras. O jogador também mantém o sonho vivo de triunfar no clube merengue, mas busca mais oportunidades em sua jornada europeia.

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