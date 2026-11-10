Endrick cogita sair do Real Madrid, e dois clubes demonstram interesse

Com poucas oportunidades em campo, Endrick cogita sair do Real Madrid na janela de transferências de janeiro, assim como fez no início de 2026, segundo o jornal "As", da Espanha. O diário afirma que Roma e Sporting estão interessados no centroavante brasileiro.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Na atual temporada, Endrick disputou somente 140 minutos divididos em sete partidas, tendo sido titular em apenas uma ocasião. Não era o que o jovem esperava quando recusou uma proposta por empréstimo da Roma na janela de verão após uma conversa com José Mourinho.

continua após a publicidade

Se o cenário não mudar nas próximas semanas, Endrick buscará uma saída para ter mais minutos e seguir com sua progressão na Europa. E a Roma segue interessada em contar com os serviços do brasileiro na segunda metade da temporada.

No entanto, os italianos ganharam a concorrência do Sporting, que se movimenta para contar com o atacante. Atualmente, os Leões são comandados por Paulo Fonseca, que foi o treinador de Endrick no Lyon e que pode ser um trunfo durante as conversas e negociações.

continua após a publicidade

Nesse momento, o Sporting é visto como um leve favorito por estar disputando a Champions League e estar na zona de classificação aos playoffs, além de ser um país com a língua de Endrick. No entanto, o jovem ainda não tomou uma decisão definitiva sobre seu futuro.

Por outro lado, o Real Madrid não deve brecar uma saída e não descarta uma transferência em definitivo desde que recompense o valor investido na joia formada pelo Palmeiras. O jogador também mantém o sonho vivo de triunfar no clube merengue, mas busca mais oportunidades em sua jornada europeia.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.