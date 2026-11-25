Bellingham é sincero sobre apoio do elenco do Real Madrid a Vini Jr
Inglês comentou sobre abraço coletivo ao brasileiro em vitória na Champions
Meia do Real Madrid, Jude Bellingham foi sincero ao comentar sobre o apoio do elenco do clube merengue a Vini Jr após vitória sobre o PSV. Em coletiva de imprensa, o inglês ressaltou que o brasileiro é querido por todos do grupo e exaltou o gol do camisa sete.
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- Sim, porque ele é um cara maravilhoso, um jogador maravilhoso. Adoro como ele joga, mas adoro ainda mais como ele é como pessoa. Acho que vocês o criticam muito porque ele é um jogador que divide opiniões. Acho que ele precisa da ajuda dos companheiros de equipe, por isso estamos sempre aqui para ele e isso me deixa muito feliz.
Na goleada do Real Madrid por 5 a 1 sobre o PSV, Vini Jr foi um dos protagonistas do confronto com um gol marcado e duas bolas na trave. O atleta recebeu a segunda maior nota da partida do jornal "Marca", estando atrás apenas de Bellingham.
Além disso, Vini Jr desencantou e marcou seu segundo gol na temporada após um período de contestação por parte da opinião pública. O duelo marcou também a segunda boa partida consecutiva do atacante, que já havia entrado no segundo tempo no jogo contra o Celta de Vigo e contribuído na virada dos merengues na La Liga, no último fim de semana.
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