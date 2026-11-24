Neymar manda recado a torcedores após derrota do Santos
Com a vitória, o Grêmio está fora da zona de rebaixamento
Após o resultado ruim para o Santos contra o Grêmio, no MorumBis, Neymar se manifestou utilizando suas redes sociais pessoais. O camisa 10 do Peixe pediu desculpas aos torcedores pelo resultado e agradeceu o apoio de quem esteve presente no estádio nesta segunda-feira (23).
Na publicação, o atacante exaltou a torcida presente e destacou a atmosfera criada no estádio do MorumBis.
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Neymar se desculpa após derrota do Santos por 2 a 0
Como foi o confronto na capital paulista?
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O Santos teve mais posse de bola e buscou pressionar desde o primeiro tempo, mas encontrou dificuldades diante da marcação gremista, que apostou nos contra-ataques. Em uma dessas jogadas, Amuzu recebeu de Carlos Vinícius, passou por Rodinei e abriu o placar. Na tentativa de reagir, o Peixe esbarrou em uma grande atuação de Weverton, que fez três boas defesas na etapa inicial e evitou o empate em finalizações de Cebolinha e Gabigol. O Santos ainda reclamou de um possível pênalti sobre o camisa 9, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.
Na segunda etapa, o cenário pouco mudou. O Santos continuou com maior volume ofensivo e pressionou em busca do empate, mas voltou a parar na noite inspirada de Weverton, que seguiu fazendo boas intervenções. Aos 30 minutos, o Grêmio aproveitou uma cobrança de falta para ampliar. Marlon levantou a bola na área, Braithwaite disputou com Escobar e caiu. O árbitro marcou falta do lateral santista, e o próprio atacante foi para a cobrança, batendo no meio do gol para fazer o segundo. Após sofrer o golpe, o Santos sentiu o gol e perdeu força na pressão, enquanto o Grêmio conseguiu administrar a vantagem até o fim.
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