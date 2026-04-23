Espanhóis reagem à lesão de Lamine Yamal às véspera da Copa: 'Má gestão'

O Barcelona confirmou que Lamine Yamal sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda que o deixará impossibilitado de jogar o resto da temporada com o Barcelona. O atacante de 18 anos se machucou durante cobrança de pênalti na vitória do Barça sobre o Celta de Vigo, nesta quarta (22), pelo Campeonato Espanhol.

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Nas redes sociais, as reções são diversas. Boa parte delas levanta como "justificativa" para a lesão uma foto do atacante consumindo hambúrgueres e batata-frita em seu jato-particular, poucos dias atrás. Veja:

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Espanhóis reagem à lesão de Lamine Yamal

Tradução: Entre ambas fotos há 24h. Embora talvez não tenha a ver, a alimentação influencia um atleta tanto quanto o treino. P.S.: Não pretendo criticar o Lamine; pelo contrário, usá-lo como exemplo: ele é jovem, está numa fase de curtição e com certeza encarar isso vai melhorá-lo como atleta.

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Tradução: A única coisa boa da lesão do Lamine é que as carências do Barça vão ficar evidentes, e a direção esportiva e o Flick não terão outra escolha senão dar prioridade a isso no mercado de transferências.

Tradução: Adeus à temporada de Lamine Yamal por causa da má gestão de minutos...

Tradução: Em Barcelona, permitem tudo a ele. Ele tem carta branca. Uma das causas das lesões musculares é a ingestão de ultraprocessados. E parece que Lamine e alimentação saudável não se dão muito bem.

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Craque da Espanha deve estar disponível para a Copa do Mundo

A lesão de Lamine representa uma grande dor de cabeça para a seleção espanhola às vésperas da Copa do Mundo, embora não o impeça de participar do torneio. O técnico Luis de la Fuente o considera fundamental para o esquema da La Roja. Yamal chegará sem ritmo de jogo, mas estará disponível para atuar pela seleção. O jogador, formado na base do Barcelona, soma 25 partidas pela equipe principal, onde estreou em setembro de 2023 e já marcou seis gols.

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Lamine Yamal era o artilheiro do Barcelona na temporada, com 24 gols em todas as competições. Titular absoluto na ponta direita, o jogador participou de 46 dos 52 jogos do clube na temporada (88,4%), perdendo apenas cinco partidas por problemas no púbis e uma por suspensão.

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Agora, o técnico Hansi Flick terá que encontrar alternativas para os seis jogos restantes do Campeonato Espanhol. O Barcelona tem nove pontos de vantagem sobre o Real Madrid. O clube catalão, que ainda está na disputa pelo título da La Liga, precisa de dez pontos para garantir o campeonato matematicamente. A Copa do Mundo começa em 50 dias.