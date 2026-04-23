Torcedores do Botafogo mandam recado a Barboza após interesse do Palmeiras

Apesar da rivalidade esportiva nos últimos anos, Botafogo e Palmeiras mantém uma relação positiva fora do campo. Em 2026, o Verdão comprou Marlon Freitas, ídolo do Glorioso, mas não quer parar por aí. O Alviverde demonstrou interesse na contratação do zagueiro Alexander Barboza, e torcedores alvinegros mandaram um recado ao defensor.

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O Palmeiras segue com a missão de reforçar seu sistema defensivo e vê o zagueiro do Botafogo como uma possibilidade. Apesar de ter Nino como plano A para a próxima janela de transferências, o clube paulista avalia o zagueiro como uma oportunidade de mercado.

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Nas redes sociais, torcedores do Botafogo e do Palmeiras reagiram ao interesse. Confira a reação dos alvinegros abaixo:

Palmeiras demonstrou interesse no zagueiro do Botafogo (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Veja reação dos botafoguenses

Entenda situação entre Botafogo e Palmeiras por Barboza

De acordo com apuração do Lance!, o Botafogo está ciente de sondagens pelo jogador, incluindo do Palmeiras, e segue com o interesse em sua permanência. O clube, por sua vez, mantém o desejo de segurar Barboza, considerado um dos líderes e peça-chave do elenco.

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Barboza tem contrato válido até dezembro de 2026 com o Botafogo e estaria livre para assinar um pré-acordo com o Palmeiras na metade do ano. As partes chegaram a negociar uma extensão nos últimos meses, mas as tratativas esfriaram devido a alguns fatores.

Entre os pedidos do atleta estão a manutenção de alguns nomes de confiança na cúpula alvinegra, além de valorização salarial e um projeto esportivo estável a médio prazo. Barboza sinalizou de forma positiva aos primeiros contatos e tinha a renovação como prioridade, cenário que mudou recentemente.

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