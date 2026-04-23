Dublador revela falas de Neymar após empate com Coritiba: 'Bando de burros'

Na noite desta quarta-feira (22), Santos e Coritiba ficaram somente no empate por 0 a 0, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Em um jogo apagado, Neymar tentou muitas vezes colocar o Peixão a frente, mas não conseguiu. O dublador Velloso divulgou o diálogo do camisa 10 com arbitragem e a equipe mandante durante a partida, chegando a soltar um "bando de burros" durante uma reclamação.

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Falas de Neymar à árbitro do jogo

Como foi o jogo?

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A partida começou movimentada, com o Santos tentando se impor. Gabriel Barbosa abriu o placar após passe de Willian Arão, mas o gol foi anulado por impedimento. O Coritiba respondeu com Rafael Marques, que tentou por cobertura e errou. Lucas Ronier finalizou e obrigou Diógenes a defender, enquanto Josué também arriscou sem sucesso.

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O Santos teve dificuldade para controlar o jogo e encontrou em Neymar a principal alternativa ofensiva, com jogadas individuais e combinações com Barreal e Bontempo. O camisa 10 ainda participou de finalização de Igor Vinícius no fim do primeiro tempo. Aos 26 minutos, Cuca substituiu Gustavinho, lesionado, por Christian Oliva. Nos acréscimos, Josué levou perigo em escanteio, e Neymar finalizou de fora da área após passe de Gabriel Barbosa, com defesa de Pedro Rangel.

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No segundo tempo, o Coritiba criou duas chances aos 14 minutos. Breno Lopes acertou a trave e, no rebote, Christian Oliva afastou em cima da linha. Depois, Pedro Rocha finalizou na saída de Diógenes, e a defesa cortou. O Santos respondeu com Gabriel Barbosa acionando Neymar, que chutou para fora. Na reta final, Miguelito finalizou de fora da área, e Neymar acertou a trave em cobrança de falta. Ao apito final, a torcida do Santos protestou contra o desempenho da equipe e a gestão de Marcelo Teixeira.

O time leva a decisão em aberto para Curitiba, onde enfrenta o Coritiba no jogo de volta, no Couto Pereira, no dia 13 de maio.

Mesmo com ações ofensivas, Neymar não consegue dar triunfo ao Santos (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

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