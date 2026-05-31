O norueguês Casper Ruud comentou sobre o lance polêmico que mudou o curso do segundo set da partida contra João Fonseca pelas oitavas de final de Roland Garros, disputada neste domingo (31). Em entrevista coletiva pós-jogo, o ex-número 2 do mundo foi questionado sobre o ponto do brasileiro que empatou o tie-break em 8 a 8, mas causou dúvida na arbitragem.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

16º colocado do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), Ruud liderava o tie-break por 8 a 7 e, portanto, tinha o set point. Após a troca de bolas entre os atletas, Fonseca aplicou um forehand de direita na paralela, no fundo da quadra, e um torcedor gritou que a bola tinha sido fora. O juiz de linha não se manifestou.

Em seguida, a árbitra principal desceu da cadeira para conferir a marca, super duvidosa, e sinalizou o ponto. Depois de empatar, João venceu os dois pontos seguintes e abriu 2 a 0 no placar.

continua após a publicidade

Por outro lado, a transmissão mostrou uma animação não oficial que indicou bola fora. Assim, o ponto e o set seriam de Ruud, que empataria o jogo em 1 a 1. O norueguês manteve a calma e não reclamou, acatando a decisão da arbitragem, apesar da dúvida.

— O forehand dele foi muito perto, realmente poderia ter entrado ou saído por muito pouco. Obviamente, foi considerado dentro. Se eu tivesse vencido aquele set, talvez o placar fosse outro e não o que acabou se caracterizando. Em vez de 2 a 0, estaríamos empatados em 1 a 1 em sets. Então, obviamente é uma lástima pela minha situação — desabafou Ruud, finalista de Roland Garros em 2022 e 2023.

continua após a publicidade

➡️ Veja quanto João Fonseca faturou após nova vitória em Roland Garros

➡️ João Fonseca 'destrói' bandeiras azuis, vermelhas e brancas em Roland Garros; entenda

➡️ Roland Garros: João Fonseca acerta boleiro após ace e pede desculpas; veja

João Fonseca vence Ruud e vai às quartas de Roland Garros

João Fonseca na estreia em Roland Garros contra o francês Luka Pavlovic (Foto: Alain JOCARD / AFP)

Mais uma vez, o saque foi determinante para o brasileiro que, com golpes mais potentes que o rival, ditou o ritmo da partida. Na primeira parcial, Ruud não teve um break sequer. João, por sua vez, pressionou o serviço do rival e venceu por 7/5.

Confiante, João conquistou a quebra logo no segundo game do set seguinte. Mas o ex-número 2 do mundo não se abateu e deu o troco em seguida, fazendo seus primeiros breaks. A disputa foi para o tie-break e o brasileiro, parecendo ser um veterano, saiu de um 5/2, salvou dois set points nesse desempate e fechou em 10/8.

João Fonseca desperdiçou um break no terceiro e outro no quinto games da parcial seguinte, o que custou caro. Ruud diminuiu o placar com a vitória por 7/5, mas o número 1 do Brasil não se abateu com o revés e esbanjou qualidade no quarto set, fechando o jogo com um sonoro 6/2 e fazendo história sob as bênçãos e aplausos do tricampeão Guga, que se emocionou com o match-point.

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.