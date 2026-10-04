A população brasileira vai às urnas neste domingo (4) para definir a nova composição do Congresso Nacional e escolher o presidente da República. Com o esvaziamento no debate de propostas ao longo da campanha eleitoral, o Lance! apresenta os planos de governo, com foco no esporte, considerando o corte dos cinco candidatos presidenciáveis mais bem colocados, de acordo com última pesquisa "Quaest" divulgada na noite de sábado (3).

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O levantamento, que aponta empate técnico e provável segundo turno entre Lula (PT), com 46%, e Flávio Bolsonaro (PL), com 45%, mostra os candidatos escritor Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), com 3% na intenção de votos. O L! reproduz as propostas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sem estabelecer avaliação, classificação ou juízo de valor sobre as medidas. Os candidatos são apresentados em ordem alfabética para evitar qualquer associação entre a sequência do texto, desempenho ou preferência eleitoral.

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Augusto Cury (Avante)

O plano disponibilizado pelo TSE não apresenta um item específico dedicado ao esporte entre os temas listados para a candidatura do escritor.

Flávio Bolsonaro (PL)

Programa Escola de Campeões: o plano prevê ações para ampliar a prática esportiva no ambiente de escolas públicas e privadas, com foco no esporte de formação de talentos desenvolvidos em competições municipais e estaduais. Esporte feminino: o documento apresenta uma proposta específica para a modalidade feminina, com fomento das categorias de base ao esporte de alto rendimento. Paradesporto: há propostas voltadas às pessoas com deficiência e ao desenvolvimento do esporte paralímpico. Bolsa Atleta: o plano prevê o aperfeiçoamento de bolsas esportivas em parceria com a iniciativa privada, clubes, faculdades e universidades.

Lula (PT)

Bolsa Atleta: o plano inclui o programa entre as políticas esportivas apresentadas pelo candidato, que recriou o Ministério do Esporte no atual mandato. O programa contempla 11 mil atletas em 2026. Universidade do Esporte: aprovada pelo Congresso Nacional, a meta é implementar a universidade com formação de quadros técnicos, pesquisa e inovação e tecnologia do esporte. Arenas Brasil: o documento cita a ampliação do programa, que apoia 500 unidades no país, entre as propostas para o esporte e a inclusão social. O plano também relaciona o esporte a políticas de inclusão social e acesso à prática esportiva, com destaque em ações para a Copa do Mundo Feminina, que será sediada no Brasil em 2027.

Renan Santos (Missão)

Na página de propostas por assunto disponibilizada pelo TSE para a candidatura, não foi localizado um item específico sobre esporte.

Ronaldo Caiado (PSD)