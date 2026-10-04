Eleições 2026: conheça a política de esporte dos candidatos à presidência da República
O Lance! levou em consideração o plano de governo apresentando ao TSE pelos postulantes
A população brasileira vai às urnas neste domingo (4) para definir a nova composição do Congresso Nacional e escolher o presidente da República. Com o esvaziamento no debate de propostas ao longo da campanha eleitoral, o Lance! apresenta os planos de governo, com foco no esporte, considerando o corte dos cinco candidatos presidenciáveis mais bem colocados, de acordo com última pesquisa "Quaest" divulgada na noite de sábado (3).
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O levantamento, que aponta empate técnico e provável segundo turno entre Lula (PT), com 46%, e Flávio Bolsonaro (PL), com 45%, mostra os candidatos escritor Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), com 3% na intenção de votos. O L! reproduz as propostas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sem estabelecer avaliação, classificação ou juízo de valor sobre as medidas. Os candidatos são apresentados em ordem alfabética para evitar qualquer associação entre a sequência do texto, desempenho ou preferência eleitoral.
Augusto Cury (Avante)
- O plano disponibilizado pelo TSE não apresenta um item específico dedicado ao esporte entre os temas listados para a candidatura do escritor.
Flávio Bolsonaro (PL)
- Programa Escola de Campeões: o plano prevê ações para ampliar a prática esportiva no ambiente de escolas públicas e privadas, com foco no esporte de formação de talentos desenvolvidos em competições municipais e estaduais.
- Esporte feminino: o documento apresenta uma proposta específica para a modalidade feminina, com fomento das categorias de base ao esporte de alto rendimento.
- Paradesporto: há propostas voltadas às pessoas com deficiência e ao desenvolvimento do esporte paralímpico.
- Bolsa Atleta: o plano prevê o aperfeiçoamento de bolsas esportivas em parceria com a iniciativa privada, clubes, faculdades e universidades.
Lula (PT)
- Bolsa Atleta: o plano inclui o programa entre as políticas esportivas apresentadas pelo candidato, que recriou o Ministério do Esporte no atual mandato. O programa contempla 11 mil atletas em 2026.
- Universidade do Esporte: aprovada pelo Congresso Nacional, a meta é implementar a universidade com formação de quadros técnicos, pesquisa e inovação e tecnologia do esporte.
- Arenas Brasil: o documento cita a ampliação do programa, que apoia 500 unidades no país, entre as propostas para o esporte e a inclusão social.
- O plano também relaciona o esporte a políticas de inclusão social e acesso à prática esportiva, com destaque em ações para a Copa do Mundo Feminina, que será sediada no Brasil em 2027.
Renan Santos (Missão)
- Na página de propostas por assunto disponibilizada pelo TSE para a candidatura, não foi localizado um item específico sobre esporte.
Ronaldo Caiado (PSD)
- Plano Nacional do Esporte 2035: metas para ampliar o acesso ao esporte, desenvolver atletas, fortalecer o alto rendimento e estabelecer mecanismos de integridade e financiamento à economia esportiva.
- Brasil Ativo: plano de integração entre esporte, Sistema Único de Saúde (SUS), escolas e assistência social para ampliar a atividade física.
- Treinadores, ciência e medicina do esporte: formação de profissionais, prevenção de lesões e atendimento médico, fisioterápico, nutricional e psicológico.
- Mulheres e meninas no esporte: ampliação da oferta esportiva, proteção à maternidade e incentivo ao futebol feminino.
- Esporte e paradesporto: o plano inclui o tema entre as propostas de inclusão social, com referência específica ao esporte e ao paradesporto. O documento relaciona a política esportiva à inclusão de pessoas com deficiência e às políticas de direitos humanos e equidade.
- Integridade, antidopagem e combate à manipulação: Fortalecer controle de dopagem, integridade de competições, monitoramento de apostas e cooperação entre reguladores, polícia, Ministério Público e entidades esportivas. Exigir transparência de beneficiário final, conflito de interesse e contas auditadas de organizações que recebem recursos públicos.
- Financiamento estável e incentivo com resultado: aperfeiçoamento da Lei de Incentivo ao Esporte, fundos e transferências com critérios territoriais, contrapartida, controle e avaliação. Simplificar acesso de bons projetos pequenos, publicar patrocinadores e beneficiários e combinar recursos públicos, loterias e investimento privado sem capturar a política por poucas modalidades. Permitir que projetos aprovados apoiem atletas individualmente, sobretudo em modalidades com menor estrutura, com critérios públicos, limites, transparência e prestação de contas.
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