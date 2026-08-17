Edina Alves vira assunto em Internacional x Remo: 'Inventou' Duelo terminou empatado por 1 a 1 no Beira-Rio

Internacional e Remo empataram por 1 a 1, na noite desta segunda-feira (17), em jogo válido pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, a árbitra Edina Alves virou assunto entre os torcedores nas redes sociais.

Logo no começo da partida, Carbonero recebeu ótimo cruzamento de Matheus Bahia e finalizou com classe para abrir o placar em Internacional x Remo. No último lance, Vitor Bueno acertou belíssima cobrança de falta e deixou tudo igual.

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➡️Veja gols de Internacional x Remo: Vitor Bueno empata no último lance

Para muitos colorados, porém, a falta no último minuto do jogo não deveria ter sido marcada. Edina foi alvo de críticas após a decisão. Veja o lance e os comentários abaixo:

Internacional x Remo pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Veja os comentários sobre a árbitra

Como foi o jogo entre Internacional e Remo

No primeiro tempo, o Internacional chegou com tudo e gerou boas oportunidades de ataque já nos primeiros toques na bola. Matheus Bahia recebeu pela esquerda em um belo lançamento de Mercado, conduziu pela linha de fundo e cruzou para Carbonero, que não precisou de mais que três minutos para abrir o marcador em um chute cruzado.

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No segundo tempo, o Internacional continuou desperdiçando boas jogadas para definir o resultado. Carbonero teve a chance de marcar seu segundo gol após aproveitar uma falha na saída de bola adversária, mas mandou para fora. Outra oportunidade importante foi perdida pelo atacante Alerrandro, que não conseguiu completar um cruzamento feito por Calebe.

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A partir da insistência do Remo, que chegava no ataque e fazia pressão no fim do jogo, principalmente com jogadas criadas por Patrick, ex-Inter, o cenário mudou nos minutos finais da partida. O time paraense subiu para o ataque com mais intensidade e exigiu defesas do goleiro Matheus Cunha. No entanto, aos 49 minutos, o arqueiro colorado foi enganado por um desvio na barreira após novo chute de Vitor Bueno, resultando no gol de empate do Leão Azul.

A bola desviou em Alerrandro antes de entrar, e o gol definiu o placar final em Porto Alegre. O resultado amargo para os donos da casa impediu que o clube abrisse uma distância maior para os últimos colocados da competição.