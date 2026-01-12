Edílson Capetinha é confirmado no BBB 26; relembre a história do ex-atacante

Edílson Capetinha, ex-jogador da Seleção Brasileira e pentacampeão mundial, animou os fãs de futebol ao aparecer entre os integrantes do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26. O reality show da Globo estreou nesta segunda-feira (12), trazendo como novidade a participação de ex-BBBs, além dos tradicionais grupos Camarote (famosos) e Pipoca (anônimos).

Durante sua carreira nos gramados, Edílson Capetinha disputou 711 partidas e marcou 305 gols. Após encerrar sua trajetória como jogador, ele continuou próximo ao futebol, atuando como comentarista.

Nome: Edilson da Silva Ferreira

Nascimento: 17/09/1970, Salvador (BA)

Idade: 55 anos

Signo: Virgem

Profissão atual: Comentarista esportivo

Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson fez história no futebol brasileiro (Foto: Divulgação/Rede TV)

Edílson Capetinha, um ídolo do futebol nacional

Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha, teve uma carreira marcada por momentos decisivos que o consagraram como ídolo de diversos clubes do futebol nacional, especialmente o Corinthians.

O ex-atacante de 55 anos teve passagens por grandes clubes do Brasil como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Fora do Brasil, "Capetinha" defendeu Benfica-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Al Ain-EAU.

Edílson foi protagonista nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1993, 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando brilhou com grandes atuações. Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002. Seu currículo inclui ainda oito títulos estaduais conquistados em clubes brasileiros.

O carisma de Edílson Capetinha

Após deixar os gramados em 2016, Edílson trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto", permanecendo na emissora até 2021. Sua experiência na televisão inclui também a participação no quadro "Dança dos Famosos" da TV Globo em 2013. Atualmente, ele administra a ED Dez Eventos Promoções e Produções Artísticas.

Ele também é presença constante em jogos festivos e homenagens, especialmente nos clubes em que marcou época, como Corinthians e Palmeiras. Edílson também se envolve constantemente em ações sociais e eventos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão.

Aposentadoria interrompida

Edílson anunciou sua primeira aposentadoria em 2007. Em 2010, retornou aos campos para defender o Bahia, onde jogou 15 partidas e marcou dois gols. O ex-atacante voltou a interromper sua aposentadoria em 2016 para atuar pelo Taboão da Serra, de São Paulo, participando de apenas dois jogos antes de encerrar definitivamente sua carreira.