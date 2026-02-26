Carlo Ancelotti vira assunto após jogo de Neymar: 'Impossível'

Carlo Ancelotti virou assunto nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (26), durante o duelo entre Santos x Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Neymar, o Peixe venceu por 2 a 1 na Vila Belmiro.

Depois de receber bom passe de Moisés dentro da área, o astro girou o corpo e bateu colocado para deslocar Léo Jardim e abrir o placar em Santos x Vasco. No segundo tempo, a zaga do Cruz-Maltino bateu cabeça, e Neymar deu uma cavadinha para fechar o placar.

Nas redes sociais, o técnico Carlo Ancelotti teve sue nome muito comentado depois da atuação de Neymar. O italiano ainda não convocou o craque para nenhum jogo da Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:

Neymar entrou no top-10 de maiores artilheiros do Santos com 152 gols. (Foto: Luccas Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Veja comentários sobre Neymar e Ancelotti

Como foi o jogo

Aos 17 minutos, Neymar caiu na área e pediu pênalti. A torcida reclamou, mas a arbitragem mandou o lance seguir. O camisa 10, porém, não demorou a deixar sua marca. Aos 25, puxou contra-ataque em velocidade: Moisés recebeu e abriu pela esquerda para o ídolo santista, que ajeitou o corpo e finalizou de primeira, superando Léo Jardim para abrir o placar. Na sequência, Neymar se desentendeu com Thiago Mendes e acabou advertido com cartão amarelo.

Mesmo sob pressão, o time visitante, incentivado por sua torcida que compareceu em bom número, chegou ao empate aos 42 minutos da primeira etapa. Miguelito perdeu a disputa no meio-campo para Andrés Gómez, que avançou pela esquerda até a linha de fundo e cruzou para trás. Barros apareceu livre na área para completar e igualar o marcador. O Santos ainda respondeu antes do intervalo: após jogada trabalhada por Neymar e passe para Vini Lira, Thaciano finalizou com perigo.

A redenção de Neymar veio aos 15 minutos do segundo tempo. Arão fez lançamento preciso para o camisa 10, que partiu livre de marcação e, com categoria, tocou por cobertura para marcar um belo gol e levar a torcida santista ao delírio.