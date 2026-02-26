Rossi ou Ayrton Lucas? Ex-Flamengo elege maior culpado em gol do Lanús

O gol do Lanús sobre o Flamengo no Maracanã surgiu de uma troca de passes desastrada entre Ayrton Lucas e Rossi. O nome dos dois jogadores foi associada a falha que levou o rubro-negro a sair atrás no placar, mas para o ex-jogador rubro-negro Zinho, um dos dois tem maior responsabilidade no erro.

- É um recuo muito perigoso. "Ah, o Rossi toca para ele". Domina e vira para frente, o Flamengo precisa jogar para frente. Ele dá de primeira, sem olhar a movimentação do atacante, que já estava saindo para pressionar. O Rossi escorrega, falha, mas para mim a falha maior foi do Ayrton Lucas - comentou Zinho, durante a transmissão da partida na ESPN.

Flamengo tenta transformar decisão contra o Lanús em ponto de virada

Em meio a um início de temporada abaixo das expectativas, o técnico Filipe Luís busca um triunfo diante da torcida rubro-negra para tentar mudar o cenário e recolocar o time, atual campeão da Libertadores e Brasileirão, no caminho das vitórias.

O começo de 2026 faz parte da torcida lembrar da temporada melancólica de 2023, quando o Flamengo deixou escapar títulos importantes. O cenário atual preocupa. Neste ano, o Rubro-Negro iniciou o Campeonato Carioca com a equipe sub-20 e não conseguiu empolgar, necessitando alterar o planejamento de estreia do time principal. Além disso, ficou com o vice-campeonato da Supercopa Rei (contra o Corinthians), em mais uma atuação abaixo do esperado.

Para reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Flamengo contará, além do elenco estrelado, com o apoio de mais de 60 mil torcedores, que ignoraram os altos preços dos ingressos e praticamente esgotaram as entradas para o Maracanã.

