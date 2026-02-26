Gol perdido em Flamengo x Lanús repercute: 'Não é possível'

Flamengo e Lanús estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (26), em jogo válido pela Recopa Sul-Americana. Até aqui, as equipes empatam por 0 a 0 no Maracanã, e um gol perdido pelo Rubro-Negro causou revolta nas redes sociais.

Depois de perder por 1 a 0 na ida, o Rubro-Negro terá que superar a vantagem argentina no Maracanã. Depois de um bate-rebate na área do Lanús, o Flamengo quase abriu o placar com Jorge Carrascal, mas o colombiano chutou em cima do goleiro.

Nas redes sociais, torcedores rubro-negros enlouqueceram com a chance perdida no primeiro tempo da decisão. Veja o gol perdido em Flamengo x Lanús e a repercussão abaixo:

Veja chance perdida e reação dos torcedores

Flamengo x Lanús: onde assistir ao vivo

Flamengo e Lanús, da Argentina, se enfrentam na noite desta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. O confronto no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com a transmissão do Disney+. Clique para assistir no Disney+.

O técnico Filipe Luís deve contar com retornos importantes para o confronto do Flamengo contra o Lanús. Jorginho, Bruno Henrique e Wallace Yan, que ficaram fora do jogo contra o Madureira, no final de semana, pelo Carioca, têm chance de voltar.

Bruno Henrique tratou, nos últimos dias, de um desconforto na região do púbis, enquanto Wallace realizou trabalho de recondicionamento com a preparação física. Ambos treinaram no Ninho do Urubu nos últimos dias. Já Jorginho, que segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do Flamengo, ainda é dúvida.

Quem está de volta é Gonzalo Plata. O jogador equatoriano, expulso no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing, pegou dois jogos de suspensão e não ficou à disposição do técnico Filipe Luís para a decisão contra o Palmeiras e para o jogo de ida da Recopa. Assim, ele volta ao time para o confronto decisivo no Maracanã.

