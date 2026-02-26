Fernando Diniz vira assunto após derrota do Vasco no Brasileirão: 'Tinha razão'

A primeira derrota do Vasco após a demissão de Fernando Diniz levantou dúvidas no torcedor: teria sido a demissão a escolha certa? No primeiro jogo da equipe sob o comando do interino Bruno Lazaroni, a equipe cruz-maltina repetiu os padrões que vinha apresentando com Diniz. Uma atuação pouco agressiva, cheia de falhas individuais e sem inspiração.

continua após a publicidade

⚽ Veja os gols de Santos x Vasco: Neymar faz dois, com direito a golaço

Com a derrota, o Vasco assume a lanterna do campeonato, com apenas um ponto conquistado em uma campanha de um empate e três derrotas. A equipe marcou três gols e sofreu seis gols até aqui.

Já o Santos dá um salto significativo na tabela e passa a ocupar a 13ª colocação.

Vasco segue na busca por novo treinador após saída de Diniz

➡️Vasco recebe negativa de treinador renomado, e rivais debocham: 'Cortou antes'

Com a saída de Diniz, a diretoria cruz-maltina se reuniu para traçar o perfil ideal do substituto. A prioridade é clara: um técnico alinhado às características do elenco atual, montado para atuar com protagonismo e controle da partida, evitando um estilo mais reativo. A avaliação interna já descartou alguns nomes, enquanto outros ganham força nos bastidores.

continua após a publicidade

Bruno Lazaroni é o interino que comanda o Vasco após a saída de Diniz (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

📱 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Renato Gaúcho

Livre no mercado desde que deixou o Fluminense em setembro de 2025, Renato Gaúcho aparece como o principal candidato neste momento. O treinador e seu estafe já tiveram contato inicial com a diretoria vascaína.

Marcelo Gallardo

Bicampeão da Libertadores com o River Plate, Marcelo Gallardo também está no radar. O treinador deixou recentemente o clube argentino e tem perfil considerado ideal pela diretoria: liderança forte, experiência internacional e capacidade de potencializar elencos.

continua após a publicidade

No entanto, trata-se de uma negociação complexa, tanto pelos valores envolvidos quanto pelo interesse de outros mercados.