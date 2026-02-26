Torcedores do Flamengo se revoltam com titular na Recopa: 'Destoa muito' 

Flamengo e Lanús é o duelo que agita a noite desta quinta-feira (26), pelo jogo de volta da decisão da Recopa Sul-Americana. Até aqui, o duelo está empatado por 1 a 1, e um titular do Rubro-Negro foi muito criticado nas redes sociais.

No começo do duelo, Ayrton Lucas tentou recuar uma bola para Rossi na fogueira, e o goleiro do Rubro-Negro não conseguiu ficar com o domínio. Rodrigo Castillo aproveitou e mandou a bola para o fundo do gol do Flamengo na Recopa Sul-Americana.

Pela falha, Ayrton Lucas foi extremamente criticado por torcedores do Flamengo nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

O técnico Filipe Luís deve contar com retornos importantes para o confronto do Flamengo contra o Lanús. Jorginho, Bruno Henrique e Wallace Yan, que ficaram fora do jogo contra o Madureira, no final de semana, pelo Carioca, têm chance de voltar no Flamengo para a Recopa Sul-Americana.

Bruno Henrique tratou, nos últimos dias, de um desconforto na região do púbis, enquanto Wallace realizou trabalho de recondicionamento com a preparação física. Ambos treinaram no Ninho do Urubu nos últimos dias. Já Jorginho, que segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do Flamengo, ainda é dúvida.

Quem está de volta é Gonzalo Plata. O jogador equatoriano, expulso no jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing, pegou dois jogos de suspensão e não ficou à disposição do técnico Filipe Luís para a decisão contra o Palmeiras e para o jogo de ida do Flamengo da Recopa Sul-Americana. Assim, ele volta ao time para o confronto decisivo no Maracanã.

