Edílson Capetinha desiste de Prova do Líder, sai carregado e chora no sofá

Edílson Capetinha desistiu da Prova do Líder, na noite desta terça-feira (14) após permanecer 23 horas no desafio de resistência do BBB 26. O ex-jogador de futebol abandonou a dinâmica quando seu corpo não suportou mais o esforço físico prolongado. Ao retornar para a casa, foi recebido com aplausos pelos demais participantes.

O momento de retorno foi marcado por demonstrações de solidariedade. Pedro carregou Edilson no colo até o sofá da sala, onde o ex-jogador, visivelmente exausto, não conseguiu conter as lágrimas enquanto descansava. Os colegas de confinamento se reuniram ao seu redor para oferecer palavras de conforto.

— Eu sei que você foi mais que seu limite — afirmou Pedro enquanto consolava o ex-jogador.

Além das palavras de apoio, Pedro também aplicou hidratante nas pernas de Edilson para aliviar as dores musculares resultantes do esforço prolongado. Enquanto isso, Babu também aproveitou o momento para enaltecer a participação do ex-jogador na prova.

— Eu já era fã — disse o ator.

A prova de resistência, que se aproximava de completar 24 horas, levou o participante ao seu limite físico. Até o momento, a Prova do Líder ainda não tem um vencedor. Após a saída de Edilson, três participantes ainda disputam a liderança do reality.

Edílson Capetinha, um ídolo do futebol nacional

Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha, teve uma carreira marcada por momentos decisivos que o consagraram como ídolo de diversos clubes do futebol nacional, especialmente o Corinthians.

O ex-atacante de 55 anos teve passagens por grandes clubes do Brasil como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Fora do Brasil, "Capetinha" defendeu Benfica-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Al Ain-EAU.

Edílson foi protagonista nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1993, 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando brilhou com grandes atuações. Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002. Seu currículo inclui ainda oito títulos estaduais conquistados em clubes brasileiros.