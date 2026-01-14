menu hamburguer
Fora de Campo

Edílson Capetinha desiste de Prova do Líder, sai carregado e chora no sofá

Ex-jogador abriu mão do desafio após 23 horas

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
22:58
Atualizado há 0 minutos
Edílson Capetinha precisou de ajuda após desistir da prova do Líder no BBB 26 (Foto: Reprodução)
Edílson Capetinha desistiu da Prova do Líder, na noite desta terça-feira (14) após permanecer 23 horas no desafio de resistência do BBB 26. O ex-jogador de futebol abandonou a dinâmica quando seu corpo não suportou mais o esforço físico prolongado. Ao retornar para a casa, foi recebido com aplausos pelos demais participantes.

O momento de retorno foi marcado por demonstrações de solidariedade. Pedro carregou Edilson no colo até o sofá da sala, onde o ex-jogador, visivelmente exausto, não conseguiu conter as lágrimas enquanto descansava. Os colegas de confinamento se reuniram ao seu redor para oferecer palavras de conforto.

— Eu sei que você foi mais que seu limite — afirmou Pedro enquanto consolava o ex-jogador.

Além das palavras de apoio, Pedro também aplicou hidratante nas pernas de Edilson para aliviar as dores musculares resultantes do esforço prolongado. Enquanto isso, Babu também aproveitou o momento para enaltecer a participação do ex-jogador na prova.

— Eu já era fã — disse o ator.

A prova de resistência, que se aproximava de completar 24 horas, levou o participante ao seu limite físico. Até o momento, a Prova do Líder ainda não tem um vencedor. Após a saída de Edilson, três participantes ainda disputam a liderança do reality.

Edílson Capetinha, um ídolo do futebol nacional

Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha, teve uma carreira marcada por momentos decisivos que o consagraram como ídolo de diversos clubes do futebol nacional, especialmente o Corinthians. 

O ex-atacante de 55 anos teve passagens por grandes clubes do Brasil como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Fora do Brasil, "Capetinha" defendeu Benfica-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Al Ain-EAU.

Edílson foi protagonista nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1993, 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando brilhou com grandes atuações. Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002. Seu currículo inclui ainda oito títulos estaduais conquistados em clubes brasileiros.

Edílson Capetinha BBB
Edílson Capetinha durante prova do líder do BBB 26 (Foto: Reprodução)

