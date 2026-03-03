Mauro Cezar é sincero sobre a demissão de Filipe Luís no Flamengo: 'Não era'

O jornalista Mauro Cezar Pereira foi sincero ao analisar a demissão do técnico Filipe Luís no Flamengo. O desligamento do treinador aconteceu na madrugada desta terça-feira (3), após uma goleada do Rubro-Negro sobre o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca.

Durante uma transmissão ao vivo no Youtube, Mauro Cezar foi sincero ao analisar o quadro da demissão de Filipe Luís. Para ele, os bastidores da renovação contratual, em 2025, somados aos resultados ruins do início desse ano, foram determinantes para a decisão da diretoria rubro-negra. Apesar disso, o comentarista se mostrou surpreso com a forma como a demissão aconteceu.

— Quem poderia imaginar que o Filipe Luís seria demitido após um 8 a 0? Acho um absurdo. Entendo a cobrança, questionamento, que um técnico que ganha um dos maiores salários do futebol sul-americano tenha que ser cobrado, agora demitido, não. Ele nem teve tempo para mudar o modelo de jogo com que foi cobrado — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Uma demissão é descabida neste momento. Essa é a minha opinião... A renovação foi muito difícil. Teve desgaste e um incômodo do comando do clube. O presidente do Flamengo ficou incomodado, e isso é informação. Renovou o contrato, mas a coisa não ficou legal. Eu diria que toleraram enquanto estava dando certo, mas o Filipe não era o cara dos sonhos de quem está no comando — concluiu.

Flamengo encaminha com novo treinador

Diante da demissão de Filipe Luís, a diretoria do Flamengo já tem um nome substituto para o ex-jogador. Trata-se de Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro. Conforme apurado pelo Lance!, o treinador português tem um acordo encaminhado com o clube Rubro-Negro.

As expectativas são de que ele seja anunciado nos próximos dias. Vale destacar que, até o momento, a divulgação da demissão de Filipe Luís aconteceu unicamente por meio de uma nota oficial, divulgada no site do clube.

