Torcedores do Cruzeiro reagem à possível chegada de Leo Jardim ao Flamengo

O Flamengo demitiu na madrugada desta terça-feira (3) o treinador Filipe Luís. A decisão aconteceu após a goleada do Rubro-Negro sobre o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Carioca. Conforme apurado pelo Lance!, a diretoria do clube carioca já encaminhou a contratação do técnico Leo Jardim, ex-Cruzeiro.

Diante do cenário, torcedores do clube celeste lembraram-se de uma declaração do antigo comandante. Ao oficializar a saída do time de Minas Gerais, o português comentou que só voltaria a trabalhar no Brasil se fosse para o Cruzeiro.

Vale destacar que Leo Jardim optou por sair do clube mineiro ao final da temporada de 2025. Durante o ano, ele fez o time celeste ser uma das sensações do Campeonato Brasileiro. Na época, o português alegou problemas pessoais e falou sobre a oportunidade de ter um ano afastado do esporte.

Demissão de Filipe Luís no Flamengo

O fim do ciclo do ex-jogador como comandante da equipe rubro-negra se encerrou de forma inesperada e vitoriosa. Em pouco mais de um ano e meio como técnico do clube, Filipe Luís conquistou uma Copa do Brasil (2024), um Campeonato Carioca (2025), um Brasileirão (2025), uma Supercopa do Brasil (2025) e Copa Libertadores (2025).

No último jogo no cargo, o Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar disso, os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana deste ano aumentaram a pressão no cargo.

Com a demissão, a diretoria do Rubro-Negro corre no mercado para oficializar a contratação do técnico Leonardo Jardim. O português, que teve uma passagem de destaque pelo Cruzeiro no ano passado, é o favorito para herdar o cargo do comando técnico do clube carioca.

