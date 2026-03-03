Comentarista rasga o verbo após demissão de Filipe Luís no Flamengo: 'Covardes'

A passagem do treinador Filipe Luís no Flamengo chegou ao fim na madrugada desta terça-feira (3). Após a goleada do Rubro-Negro sobre o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca, a diretoria do clube anunciou a demissão do técnico. O cenário gerou revolta no comentarista Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports.

Diante da notícia, o comunicador compartilhou um vídeo nas redes sociais onde detonou a postura da diretoria do Flamengo. Sem poupar palavras para criticar a atual gestão do clube, VSR chegou a classificar a decisão como "covarde".

— Dois covardes. Assim posso definir o presidente do Flamengo, o Bap, quanto o diretor de futebol, José Boto. Eles foram covardes na demissão do Filipe Luís. O Boto, por ter aquele discurso patético de dizer que foi voto vencido na demissão... Por que ele, já que não concordou com a decisão, não entrega o cargo também? — iniciou o jornalista, antes de completar.

— O outro covarde é o presidente do Flamengo. Que a gente sabe, que desde lá de 2019, a gente viu que o Bap é muito ruim no trato com as pessoas. A gente viu isso no caso do incêndio do Ninho e na época da pandemia. Mais uma vez, ele mostra ter problemas com relações humanas. E desta vez, covarde. Ele não queria ter renovado com o Filipe Luís. Teve medo de ir contra a torcida — concluiu.

Demissão de Filipe Luís no Flamengo

O fim do ciclo do ex-jogador como comandante da equipe rubro-negra se encerrou de forma inesperada e vitoriosa. Em pouco mais de um ano e meio como técnico do clube, Filipe Luís conquistou uma Copa do Brasil (2024), um Campeonato Carioca (2025), um Brasileirão (2025), uma Supercopa do Brasil (2025) e Copa Libertadores (2025).

No último jogo no cargo, o Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar disso, os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana deste ano aumentaram a pressão no cargo.

Com a demissão, a diretoria do Rubro-Negro corre no mercado para oficializar a contratação do técnico Leonardo Jardim. O português, que teve uma passagem de destaque pelo Cruzeiro no ano passado, é o favorito para herdar o cargo do comando técnico do clube carioca.

