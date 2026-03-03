Jornalista 'prevê' atitude de Bap após demissão de Filipe Luís: 'Não tenho dúvidas'

O Flamengo demitiu o técnico Filipe Luís na madrugada desta terça-feira (3). A decisão aconteceu após a goleada do Rubro-Negro sobre o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Diante do cenário, o jornalista Gian Oddi, da ESPN, previu uma atitude de Luiz Eduardo Baptista, atual presidente do clube.

Por meio de uma publicação no X, antigo Twitter, o comunicador condenou a demissão de Filipe Luís. Apesar disso, ele afirmou ver o Flamengo ainda tendo sucesso na atual temporada e destacou que Bap ainda irá se vangloriar da decisão tomada.

— Com o elenco que tem, seja com Leonardo Jardim ou qualquer outro novo treinador, a tendência é que o Flamengo volte a jogar bem e a vencer partidas e campeonatos — iniciou o jornalista, antes de completar.

— E aí, não tenho dúvidas, Bap ainda vai se vangloriar, como se tivesse sido genial, ao promover aquilo que será, para sempre, o que é hoje: uma das mais absurdas demissões da história do futebol brasileiro — concluiu.

Flamengo encaminha com novo treinador

Diante da demissão de Filipe Luís, a diretoria do Flamengo já tem um nome substituto para o ex-jogador. Trata-se de Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro. Conforme apurado pelo Lance!, o treinador português tem um acordo encaminhado com o clube Rubro-Negro.

As expectativas são de que ele seja anunciado nos próximos dias. Vale destacar que, até o momento, a divulgação da demissão de Filipe Luís aconteceu unicamente por meio de uma nota oficial, divulgada no site do clube.

