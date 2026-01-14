Veterano do BBB convulsiona durante prova do líder e recebe apoio de Edílson

O participante Henri Castelli sofreu uma convulsão durante a primeira prova do líder do BBB 26. O incidente aconteceu nesta quarta-feira (14), por volta das 9h da manhã, após aproximadamente nove horas de competição na prova de resistência.

Os Dummies, assistentes do BBB, foram os primeiros a socorrer Henri quando ele mostrou sinais de convulsão. Em seguida, o participante foi encaminhado para atendimento médico fora da área de competição.

No BBB, Edílson Capetinha realizou orações e, por meio de sua equipe nas redes sociais, fez um pronunciamento formal desejando a recuperação do companheiro.

- A gente sente junto quando algo assim acontece. Que o Henri esteja bem e sendo cuidado da melhor forma possível. Porque antes de qualquer disputa, existe um ser humano. Quando a saúde chama, todo o resto fica pequeno. Que você sinta agora o cuidado, a energia e o carinho de todo mundo que está junto com você - escreveu a equipe de Edílson por meio das redes sociais do ex-jogador.

A prova foi temporariamente interrompida após o incidente, mas foi retomada quando os participantes receberam informações sobre o estado de saúde do colega. De acordo com comunicado da produção do BBB, "o ator já está bem e consciente após receber atendimento médico nos bastidores".

Estreante no BBB, Henri Castelli é torcedor do São Paulo (Foto: Reprodução)

Edílson Capetinha é confirmado no BBB 26; relembre a história do ex-atacante

Edílson Capetinha, ex-jogador da Seleção Brasileira e pentacampeão mundial, animou os fãs de futebol ao aparecer entre os integrantes do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26. O reality show da Globo estreou nesta segunda-feira (12), trazendo como novidade a participação de ex-BBBs, além dos tradicionais grupos Camarote (famosos) e Pipoca (anônimos).

Durante sua carreira nos gramados, Edílson Capetinha disputou 711 partidas e marcou 305 gols. Após encerrar sua trajetória como jogador, ele continuou próximo ao futebol, atuando como comentarista.