Torcedores do Flamengo se rendem a joia em jogo do Carioca: 'Tem que subir'

O Flamengo está enfrentando o Bangu, na noite desta quarta-feira (14), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Até aqui, o Rubro-Negro vai perdendo por 2 a 1, mas isso não impediu que torcedores se encantassem por uma joia do clube.

Depois do Bangu abrir 2 a 0 em Moça Bonita, Guilherme Gomes recebeu em profundidade e encobriu o goleiro. O meia do Flamengo diminuiu o placar e caiu nas graças do torcedor rubro-negro. A partida está no intervalo.

Nas redes sociais, o gol da joia do Flamengo agitou os torcedores. Para muitos, Guilherme Gomes merece oportunidades na equipe comandada por Filipe Luís. Veja o lance e os comentários abaixo:

Guilherme Gomes, meia do Rubro-Negro (Foto: Divulgação/Flamengo)

Veja o gol do jovem e a repercussão dos torcedores

Escalação do Flamengo para o duelo

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Bangu nesta quarta-feira (14), no Estádio Moça Bonita, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Ainda com o time sub-20 e comandado por Bruno Pivette, o Rubro-Negro manteve o time que empatou com a Portuguesa na estreia antecipada.

A principal novidade está no banco do Mais Querido. O atacante Ryan Roberto, recuperado de lesão, é opção entre os reservas e pode ganhar chance ao decorrer da partida. Ele é considerado uma das grandes promessas da base rubro-negra.

Desta forma, a escalação do Flamengo para o confronto desta quarta-feira tem Léo Nannetti; Daniel Salles, João Victor, Iago e Johnny; Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Guilherme; Joshua, Douglas Telles e Wallace Yan.

Por sua vez, o Bangu está escalado com: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Italo Isaac, Mauro Silva e Walber; Sibito, PK e Garrinsha.