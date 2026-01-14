Torcedores do Flamengo se rendem a joia em jogo do Carioca: 'Tem que subir'
Rubro-Negro vai perdendo por 2 a 1 para o Bangu
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo está enfrentando o Bangu, na noite desta quarta-feira (14), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Até aqui, o Rubro-Negro vai perdendo por 2 a 1, mas isso não impediu que torcedores se encantassem por uma joia do clube.
Conheça Garrinsha, autor de golaço contra o Flamengo
Fora de Campo
RB Bragantino encaminha contratação de Wallace Yan, do Flamengo
Flamengo
Liderança do Flamengo ameaçada: horários e onde assistir à 14ª rodada da Superliga Feminina
Onde Assistir
Depois do Bangu abrir 2 a 0 em Moça Bonita, Guilherme Gomes recebeu em profundidade e encobriu o goleiro. O meia do Flamengo diminuiu o placar e caiu nas graças do torcedor rubro-negro. A partida está no intervalo.
➡️Conheça Garrinsha, autor de golaço contra o Flamengo
Nas redes sociais, o gol da joia do Flamengo agitou os torcedores. Para muitos, Guilherme Gomes merece oportunidades na equipe comandada por Filipe Luís. Veja o lance e os comentários abaixo:
Veja o gol do jovem e a repercussão dos torcedores
Escalação do Flamengo para o duelo
O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Bangu nesta quarta-feira (14), no Estádio Moça Bonita, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Ainda com o time sub-20 e comandado por Bruno Pivette, o Rubro-Negro manteve o time que empatou com a Portuguesa na estreia antecipada.
A principal novidade está no banco do Mais Querido. O atacante Ryan Roberto, recuperado de lesão, é opção entre os reservas e pode ganhar chance ao decorrer da partida. Ele é considerado uma das grandes promessas da base rubro-negra.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Desta forma, a escalação do Flamengo para o confronto desta quarta-feira tem Léo Nannetti; Daniel Salles, João Victor, Iago e Johnny; Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Guilherme; Joshua, Douglas Telles e Wallace Yan.
Por sua vez, o Bangu está escalado com: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Italo Isaac, Mauro Silva e Walber; Sibito, PK e Garrinsha.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias