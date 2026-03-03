Irmã de jogador do Flamengo detona demissão de Filipe Luís: 'Não falem comigo'

O Flamengo demitiu o técnico Filipe Luís na madrugada desta terça-feira (3). A decisão aconteceu após a goleada do clube sobre o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Diante do cenário, Fernanda Freitas Frello, irmã do meia Jorginho, se manifestou publicamente sobre o caso.

Por meio de uma postagem no Instagram, a parente do jogador do Flamengo se revoltou com a decisão da diretoria. Ao compartilhar o desligamento de Filipe Luís, Fernanda escreveu: "Não falem comigo. Estou pu**".

Além disso, para enfatizar a revolta com a demissão do técnico, a parente de Jorginho também usou a imagem de três palhaços. Veja abaixo a publicação:

Publicação de irmã de Jorginho sobre demissão de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Reprodução)

Após a primeira publicação, Fernanda Freitas Frello voltou a se manifestar publicamente momentos depois da primeira repercussão. Desta vez, ela também criticou parte dos torcedores do Flamengo, que recentemente criticaram o trabalho do treinador.

— Queria só saber de algumas torcidas mequetrefes, que só apoiam no auge, não entendem nada de estratégia de temporada e estavam ainda ontem no estádio gritando mer**... Estão felizes agora com esta grande mer** que fizeram com o Filipe?! — publicou a irmã de Jorginho.

Segunda publicação de irmã de Jorginho sobre demissão de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Reprodução)

Demissão de Filipe Luís no Flamengo

O fim do ciclo do ex-jogador como comandante da equipe rubro-negra se encerrou de forma inesperada e vitoriosa. Em pouco mais de um ano e meio como técnico do clube, Filipe Luís conquistou uma Copa do Brasil (2024), um Campeonato Carioca (2025), um Brasileirão (2025), uma Supercopa do Brasil (2025) e Copa Libertadores (2025).

No último jogo no cargo, o Flamengo venceu o Madureira por 8 a 0, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar disso, os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana deste ano aumentaram a pressão no cargo.

Com a demissão, a diretoria do Rubro-Negro corre no mercado para oficializar a contratação do técnico Leonardo Jardim. O português, que teve uma passagem de destaque pelo Cruzeiro no ano passado, é o favorito para herdar o cargo do comando técnico do clube carioca.

