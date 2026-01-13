Entenda como o Palmeiras transformou Edílson no 'Capetinha'

O BBB 26 (Big Brother Brasil) começou na última segunda-feira (13). Entre os participantes do grupo "camarote" está Edílson Capetinha, ex-jogador que é ídolo do Corinthians e tem passagens por diversos clubes da Série A e Seleção Brasileira.

Mesmo sendo um dos grandes nomes da história do Timão, o apelido "Capetinha" surgiu no maior rival do Corinthians, o Palmeiras. No podcast "Campeões da Resenha" apresentado por Rick Bolzani e Vampeta, também ex-jogador e ídolo do Alvinegro, Edílson explicou que o apelido surgiu devido a um trio de ataque marcou época no Palmeiras.

— Eu virei Capetinha em 1993. Porque tinha Edmundo, Edílson e Evair, era o trio "EEE" no Palmeiras. Aí o Edmundo virou "Animal", o Evair virou o "Matador" e eu virei o "Capetinha". Esse foi o trio de ataque de 1993 e 1994. Quem deu esse apelido pra gente foi o Osmar Santos — disse Edílson.

Edilson Capetinha no BBB (Foto: Reprodução)

Títulos de Edílson Capetinha no Palmeiras

O ex-jogador foi extremamente vitorioso no Palmeiras. Na época em que ganhou a alcunha de "Capetinha", Edílson venceu os Paulistões de 1993 e 1994, além do Brasileirão de 1993 e a extinta Copa Rio-São Paulo, também em 1993. Até hoje, o ex-atleta é visto como um dos principais nomes da "Era Parmalat" no Verdão.

Títulos de Edílson Capetinha no Corinthians

Foi no Corinthians que Edílson venceu os títulos mais importantes de sua carreira. Em 1998 e 1999 conquistou o Campeonato Brasileiro, já no ano 2000, o jogador foi um dos protagonistas em uma das conquistas mais importantes da história do Timão, o Mundial de Clubes em cima do Vasco da Gama.

Já mais próximo do final de sua carreira no futebol, o ex-atleta foi campeão da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, no ano de 2002.