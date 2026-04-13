Dublador revela falas em expulsões de Corinthians e Palmeiras

Corinthians e Palmeiras ficaram somente no empate por 0 a 0 após o confronto neste domingo (12). O jogo foi marcado por lances polêmicos, duas expulsões para o lado Corinthiano e brigas durante todo o confronto. O dublador Gustavo Machado fez a leitura labial de alguns dos diálogos.

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Dublagem do duelo Corinthians x Palmeiras

O lance do volante marcou o confronto, em um episódio semelhante ao de Allan, meia do Corinthians, André recebeu o cartão vermelho do árbitro após revisão no VAR. Posteriormente, Matheuzinho também foi expulso, desta vez, por agressão.

Em suas redes sociais, o influenciador realizou o trabalho da leitura labial dos atletas e do árbitro da partida, tanto nos lances de expulsão, quanto em lances contra o Palmeiras; confira.

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Como foi o jogo

O Derby Paulista começou intenso e com muitas faltas, levando o árbitro Flávio Rodrigues de Souza a chamar os capitães para acalmar os ânimos logo no início. Apesar do clima quente, o primeiro tempo teve poucas chances claras, com destaque para Yuri Alberto, que desperdiçou boa oportunidade.

➡️Súmula de clássico relata 'tumulto generalizado' e agressão; confira

Aos 34 minutos, o Corinthians sofreu um duro golpe: o volante André foi expulso após gesto obsceno identificado pelo VAR. Mesmo com um a menos, a equipe ainda levou perigo em cobrança de falta de Garro e cabeceio de Gabriel Paulista.

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Na segunda etapa, o Corinthians começou melhor e criou chance logo no primeiro minuto, mas parou em boa defesa de Carlos Miguel. O Palmeiras respondeu e cresceu no jogo, especialmente após a expulsão de Matheuzinho, que deixou o time mandante com dois a menos. Com vantagem numérica, o Palmeiras dominou a posse e pressionou, criando diversas oportunidades, principalmente com Flaco López, mas esbarrou na defesa corintiana e não conseguiu marcar.

Clássico entre Corinthians e Palmeiras terminou em confusão (Foto:Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

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