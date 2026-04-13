Mauro Cezar dispara contra briga de Corinthians x Palmeiras: 'Não é possível'

O clássico entre Corinthians e Palmeiras teve desdobramento negativo após apito final na Neo Química Arena, que decretou o empate em 0 a 0. Além de discussões em campo, o jogo foi marcado por diversas brigas na torcida. Durante o programa "Posse de Bola", o jornalista Mauro Cezar disparou críticas ao episódio negativo.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mauro aponta motivo de brigas entre torcedores de Corinthians e Palmeiras (Foto: Reprodução/JP Esportes)

Briga dentro e fora de campo

Mesmo que o foco tenha sido as atitudes dos jogadores e comissão, foram divulgadas imagens, em redes sociais, de briga entre torcedores de Corinthians e Palmeiras após o fim da partida. Mauro Cezar crava o causador desse problema:

- A terra da torcida única, a antiga terra da garoa. Essa porcaria (torcida única) estimula tudo que aconteceu ontem em Itaquera. O exército de seguranças, para que aquilo tudo? A torcida única é a raiz destes problemas, cria uma situação de total intolerância em relação ao adversário - dispara o comentarista.

continua após a publicidade

Posteriormente, o jornalista se posicionou, apontando sua opinião sobre a "normalização" da ausência de torcida visitante aos estádios:

- Isso não é discutido. A torcida única está completando dez anos em 2026. A gente trata como se fosse uma bênção, é a geração de torcedores aqui em São Paulo. Nunca viram um clássico com um único torcedor visitante. Ontem teve uma polêmica que teria um infiltrado Palmeirense, não é possível que as pessoas não se liguem pra isso - criticou Mauro.

Como foi Corinthians x Palmeiras

O Derby Paulista começou intenso e com muitas faltas, levando o árbitro Flávio Rodrigues de Souza a chamar os capitães para acalmar os ânimos logo no início. Apesar do clima quente, o primeiro tempo teve poucas chances claras, com destaque para Yuri Alberto, que desperdiçou boa oportunidade.

continua após a publicidade

➡️Súmula de clássico relata 'tumulto generalizado' e agressão; confira

Aos 34 minutos, o Corinthians sofreu um duro golpe: o volante André foi expulso após gesto obsceno identificado pelo VAR. Mesmo com um a menos, a equipe ainda levou perigo em cobrança de falta de Garro e cabeceio de Gabriel Paulista.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Na segunda etapa, o Corinthians começou melhor e criou chance logo no primeiro minuto, mas parou em boa defesa de Carlos Miguel. O Palmeiras respondeu e cresceu no jogo, especialmente após a expulsão de Matheuzinho, que deixou o time mandante com dois a menos. Com vantagem numérica, o Palmeiras dominou a posse e pressionou, criando diversas oportunidades, principalmente com Flaco López, mas esbarrou na defesa corintiana e não conseguiu marcar.

🎰Aposte no próximo jogo do seu time no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.