Durante o Globo Esporte, Denílson foi perguntado sobre o que Neymar ainda pode demonstrar para convencer Carlo Ancelotti de que merece estar entre os selecionados para a Copa do Mundo. O ex-jogador respondeu dizendo que acredita que o camisa 10 do Santos atingiu o máximo do que poderia, considerando que a sua equipe fará poucos jogos até a convocação final no dia 18 de maio.

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— É, na verdade, mostrar eu acho que o Neymar não vai mostrar mais do que ele está mostrando até agora, né? A gente está mostrando aqui os próximos jogos em que, provavelmente, ele vai estar em campo. Eu entendo o posicionamento do Neymar e o comportamento do Neymar, porque, se ele tiver uma dorzinha numa posterior, é perigoso ele ficar fora. Então, ele está dosando o controle de carga, que é a famosa frase agora, para poder estar à disposição da Seleção Brasileira — disse Denílson.

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O Santos fará três jogos até o dia da convocação de Carlo Ancelotti para o Mundial, sendo dois deles pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil. O primeiro será no dia 10 de maio, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Em seguida, terá dois confrontos contra o Coritiba: um pela competição de mata-mata e o outro valendo três pontos, nos dias 13 e 17 de maio, respectivamente.

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Neymar em ação em Recoleta x Santos pela Sul-Americana (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

Neymar e Robinho Jr. esclarecem briga em treino do Santos

Após o empate por 1 a 1 do Santos diante do Deportivo Recoleta, na última terça-feira (5), no Paraguai, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, Neymar e Robinho Jr. falaram à "ESPN" sobre o desentendimento ocorrido durante um treino no CT Rei Pelé.

O episódio aconteceu no último domingo (3), e o jovem de apenas 18 anos demonstrou arrependimento pela abertura de uma sindicância — um pedido feito por seu estafe ao presidente Marcelo Teixeira e ao departamento jurídico do clube.

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— Foi um momento de raiva, meu e dos empresários. O sentimento falou mais alto que o pensamento. Eu poderia ter pensado duas vezes. Não era para isso vir a público. Foi ruim para os dois. Está tudo resolvido. Conversei com ele e com meus pais - disse o Menino da Vila.

Robinho Jr. também afirmou que o caso está superado e reforçou o carinho pelo ídolo Neymar.

— Fiquei chateado. Ele é meu ídolo desde a infância, gosto muito dele. Me deu um presente quando eu tinha oito anos, chorei muito e guardo a camisa até hoje. A situação tomou uma proporção que não deveria. Ele foi homem para assumir, e está tudo certo. Muita gente fala coisas que não são verdade. Está tudo resolvido - afirmou.

O que o camisa 10 comentou sobre o caso?

Neymar também esclareceu o episódio e afirmou que pediu desculpas ao companheiro de equipe, que foi "apadrinhado" pelo próprio assim que foi integrado ao elenco principal.

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— Foi um desentendimento que tivemos no treino, uma reação que eu tive, e realmente me excedi um pouco. Logo após o ocorrido, pedi desculpas, conversamos no vestiário e nos entendemos ali. É um menino de quem eu gosto muito, uma pessoa por quem tenho grande carinho. Isso acontece no futebol, você acaba brigando com um amigo. Já briguei com vários amigos, faz parte. As coisas deveriam ter sido resolvidas internamente, não precisava ter tomado a proporção que tomou. Quando sai do ambiente do dia a dia do futebol, acaba sendo inflado de uma forma muito ruim. Se querem um pedido de desculpas publicamente, aqui está. Já tinha pedido desculpas a ele e à família. Me excedi na reação, poderia ter agido de outra forma. Todo mundo erra, eu errei um pouco mais. Achei que já estava resolvido entre nós. Na segunda-feira de manhã, pedi desculpas na frente de todo o grupo. Pensamos que estava resolvido, mas surgiu outra situação. Muitas vezes, as pessoas tentam saber mais do que quem vive o dia a dia, e acaba terminando assim - disse o camisa 10.

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O jogador também demonstrou incômodo com a frequência de notícias envolvendo seu nome na mídia brasileira.

— Obviamente, incomoda. No Brasil, falam do meu nome todos os dias. Qualquer discussão, eu estou envolvido. Quem joga bola sabe que desentendimentos acontecem, faz parte do futebol. Já tive várias discussões no vestiário, e tudo fica ali. Não é o ideal, mas, quando acontece, precisamos lidar da melhor forma possível - concluiu.

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