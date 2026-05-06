Cuca comenta desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. no Santos

O técnico Cuca comentou sobre o desentendimento entre os jogadores do Santos, Neymar e Robinho Jr., ocorrido no último domingo (3), no CT Rei Pelé.

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Segundo o comandante, quem sai prejudicado com o episódio é o próprio clube. A declaração foi dada após o empate por 1 a 1 do Peixe com o Deportivo Recoleta, nesta terça-feira (5), no estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana.

— Eu apitei o treino. O que aconteceu não foi legal e, apesar de poder acontecer, poderia ser evitado. Não podemos tratar como algo normal do futebol, porque não é. Quem está certo? Ninguém. Todos perdem em uma situação dessas. Quem perde mais é o Santos, que tem o nome envolvido em coisas negativas. O torcedor quer ver o time vencer, jogar bem, fazer gols e não acompanhar notícias ruins. Precisamos encontrar uma solução. Isso é o mais importante - afirmou o treinador.

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Cuca comanda o Santos no duelo contra o Deportivo Recoleta, no Paraguai. (Foto: Daniel Duarte/ AFP)

➡️ Desentendimento entre Neymar e Robinho Jr. escancara jogo de interesses no Santos

Relembre a briga entre Neymar e Robinho Jr.

Neymar teria entrado mais forte em uma disputa com Robinho Jr., em um lance descrito como típico de treino, mas que acabou extrapolando o limite entre os jogadores que não foram relacionados para o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

A intensidade demonstrada pelo camisa 10 teria ido além do tom da atividade, mas o próprio jogador reconheceu o excesso e, na sequência, conversou com o jovem. Durante o diálogo, Neymar teria pedido desculpas a Robinho Jr., com quem mantém boa relação desde o início do ano passado, quando passou a se aproximar mais dos atletas das categorias mais jovens do elenco.

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A sindicância instaurada pelo clube no último domingo (3) segue em andamento, conduzida pelo departamento jurídico, que deve ouvir os envolvidos e reunir elementos, como depoimentos e imagens, antes de emitir um parecer final. Enquanto isso, os dois atletas seguem convivendo normalmente. Neymar chegou a comemorar o gol do Peixe abraçando Robinho Jr. , que estava no banco de reservas e acabou nem sendo utilizado por Cuca.

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