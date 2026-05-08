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Mauro Cezar explica postura da torcida do Medellín contra o Flamengo: 'É assim'

Jogo da Libertadores foi marcado por confusão entre torcedores

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/05/2026
05:40
Mauro aponta motivo de brigas entre torcedores (Foto: Reprodução/JP Esportes)
imagem cameraMauro Cezar chamou atenção para detalhe em cancelamento de Independiente Medellín e Flamengo (Foto: Reprodução/JP Esportes)
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A partida entre Independiente Medellín e Flamengo, da última quinta-feira (7), pela Copa Libertadores, foi cancelada. A decisão aconteceu após uma confusão generalizada no setor da equipe colombiana. Diante do cenário, o jornalista Mauro Cezar Pereira chamou atenção para um detalhe do ocorrido.

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➡️ Entenda revolta da torcida do Independiente Medellín no jogo contra o Flamengo

Por meio de um vídeo postado nas redes sociais, o comunicador chamou atenção para a postura da torcida Rexixtenxia Norte 1998, do Independiente Medellín. Para Mauro Cezar, a barra brava aproveitou o grande palco da Libertadores para se mostrar para o mundo.

➡️ Boto diz que Flamengo merece os três pontos em jogo cancelado: 'Mandante não garantiu segurança'

— Responsável pela interrupção do novo Independiente Medellín x Flamengo, a Rexixtenxia Norte 1998 tem um histórico de violência e aproveitou a insatisfação com time e a direção do DIM para não só protestar, como se mostrar para toda a América do Sul. Quem nunca havia ouvido falar da RXN hoje sabe que ela existe. É assim no mundo das barras — publicou Mauro Cezar.

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Flamengo x Medellín
Confusão em Independiente Medellín x Flamengo pela Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

W.O? Entenda possíveis desfechos de Medellín x Flamengo

Texto por: Maurício Luz

A confusão provocada pela torcida do Independiente Medellín no duelo com o Flamengo deve gerar punições à equipe colombiana após o cancelamento do jogo na noite desta quinta-feira (7). De acordo com o regulamento da Conmebol, o Órgão Disciplinar da Conmebol irá julgar a situação e determinar possíveis sanções ao clube, caso este seja considerado culpado. O provável é a determinação de vitória rubro-negra.

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Conforme o Manual de Clubes da entidade, a responsabilidade pela segurança do jogo é do clube local. O descumprimento das obrigações, deveres, medidas e procedimentos constitui infração, e os órgãos judiciais disciplinares devem impor as sanções aplicáveis.

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O artigo 12 do Código Disciplinar determina que sanções podem ser impostas às Associações Membro e clubes, nos casos de comportamento incorreto ou inapropriado dos torcedores, entre esses:

  1. a. Invadir ou tentar invadir o campo de jogo;
  2. b. Lançar objetos;
  3. c. Acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico.
  4. d. Usar ponteira laser ou dispositivos eletrônicos similares;
  5. e. Utilizar gestos, palavras, cantos, objetos ou outros meios para transmitir qualquer mensagem imprópria em um evento desportivo, particularmente se for de natureza política, ofensiva ou provocativa;
  6. f. Causar danos;
  7. g. Não respeitar a entoação dos hinos nacionais;
  8. h. Perturbar o bem-estar, tranquilidade e segurança de uma delegação em hotéis e transfers;
  9. i. Nos casos de agressão coletiva, desavenças ou tumulto;
  10. j. Quando entrarem no estádio com itens proibidos, conforme definido no regulamento de segurança da CONMEBOL.
  11. k. Quando cuspirem em jogadores, oficiais ou árbitros.
  12. l. Qualquer outra violação da ordem ou da disciplina que possa ocorrer no estádio ou em suas imediações antes, durante ou depois de uma partida.

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