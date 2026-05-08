Mauro Cezar explica postura da torcida do Medellín contra o Flamengo: 'É assim'

A partida entre Independiente Medellín e Flamengo, da última quinta-feira (7), pela Copa Libertadores, foi cancelada. A decisão aconteceu após uma confusão generalizada no setor da equipe colombiana. Diante do cenário, o jornalista Mauro Cezar Pereira chamou atenção para um detalhe do ocorrido.

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➡️ Entenda revolta da torcida do Independiente Medellín no jogo contra o Flamengo

Por meio de um vídeo postado nas redes sociais, o comunicador chamou atenção para a postura da torcida Rexixtenxia Norte 1998, do Independiente Medellín. Para Mauro Cezar, a barra brava aproveitou o grande palco da Libertadores para se mostrar para o mundo.

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— Responsável pela interrupção do novo Independiente Medellín x Flamengo, a Rexixtenxia Norte 1998 tem um histórico de violência e aproveitou a insatisfação com time e a direção do DIM para não só protestar, como se mostrar para toda a América do Sul. Quem nunca havia ouvido falar da RXN hoje sabe que ela existe. É assim no mundo das barras — publicou Mauro Cezar.

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Confusão em Independiente Medellín x Flamengo pela Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

W.O? Entenda possíveis desfechos de Medellín x Flamengo

Texto por: Maurício Luz

A confusão provocada pela torcida do Independiente Medellín no duelo com o Flamengo deve gerar punições à equipe colombiana após o cancelamento do jogo na noite desta quinta-feira (7). De acordo com o regulamento da Conmebol, o Órgão Disciplinar da Conmebol irá julgar a situação e determinar possíveis sanções ao clube, caso este seja considerado culpado. O provável é a determinação de vitória rubro-negra.

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Conforme o Manual de Clubes da entidade, a responsabilidade pela segurança do jogo é do clube local. O descumprimento das obrigações, deveres, medidas e procedimentos constitui infração, e os órgãos judiciais disciplinares devem impor as sanções aplicáveis.

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O artigo 12 do Código Disciplinar determina que sanções podem ser impostas às Associações Membro e clubes, nos casos de comportamento incorreto ou inapropriado dos torcedores, entre esses: