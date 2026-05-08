Mauro Cezar explica postura da torcida do Medellín contra o Flamengo: 'É assim'
Jogo da Libertadores foi marcado por confusão entre torcedores
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A partida entre Independiente Medellín e Flamengo, da última quinta-feira (7), pela Copa Libertadores, foi cancelada. A decisão aconteceu após uma confusão generalizada no setor da equipe colombiana. Diante do cenário, o jornalista Mauro Cezar Pereira chamou atenção para um detalhe do ocorrido.
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Por meio de um vídeo postado nas redes sociais, o comunicador chamou atenção para a postura da torcida Rexixtenxia Norte 1998, do Independiente Medellín. Para Mauro Cezar, a barra brava aproveitou o grande palco da Libertadores para se mostrar para o mundo.
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— Responsável pela interrupção do novo Independiente Medellín x Flamengo, a Rexixtenxia Norte 1998 tem um histórico de violência e aproveitou a insatisfação com time e a direção do DIM para não só protestar, como se mostrar para toda a América do Sul. Quem nunca havia ouvido falar da RXN hoje sabe que ela existe. É assim no mundo das barras — publicou Mauro Cezar.
W.O? Entenda possíveis desfechos de Medellín x Flamengo
A confusão provocada pela torcida do Independiente Medellín no duelo com o Flamengo deve gerar punições à equipe colombiana após o cancelamento do jogo na noite desta quinta-feira (7). De acordo com o regulamento da Conmebol, o Órgão Disciplinar da Conmebol irá julgar a situação e determinar possíveis sanções ao clube, caso este seja considerado culpado. O provável é a determinação de vitória rubro-negra.
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Conforme o Manual de Clubes da entidade, a responsabilidade pela segurança do jogo é do clube local. O descumprimento das obrigações, deveres, medidas e procedimentos constitui infração, e os órgãos judiciais disciplinares devem impor as sanções aplicáveis.
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O artigo 12 do Código Disciplinar determina que sanções podem ser impostas às Associações Membro e clubes, nos casos de comportamento incorreto ou inapropriado dos torcedores, entre esses:
- a. Invadir ou tentar invadir o campo de jogo;
- b. Lançar objetos;
- c. Acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico.
- d. Usar ponteira laser ou dispositivos eletrônicos similares;
- e. Utilizar gestos, palavras, cantos, objetos ou outros meios para transmitir qualquer mensagem imprópria em um evento desportivo, particularmente se for de natureza política, ofensiva ou provocativa;
- f. Causar danos;
- g. Não respeitar a entoação dos hinos nacionais;
- h. Perturbar o bem-estar, tranquilidade e segurança de uma delegação em hotéis e transfers;
- i. Nos casos de agressão coletiva, desavenças ou tumulto;
- j. Quando entrarem no estádio com itens proibidos, conforme definido no regulamento de segurança da CONMEBOL.
- k. Quando cuspirem em jogadores, oficiais ou árbitros.
- l. Qualquer outra violação da ordem ou da disciplina que possa ocorrer no estádio ou em suas imediações antes, durante ou depois de uma partida.
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