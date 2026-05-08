Ind. Medellín x Flamengo: PC Oliveira explica regulamento e projeta sentença

Cancelado, o jogo entre Independiente Medellín e Flamengo, da última quinta-feira (7), terá desfecho nos tribunais da Conmebol. A confusão envolvendo os torcedores do clube colombiano será analisada pela Unidade Disciplinar da entidade. Para o especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira, a tendência é que o Rubro-Negro seja declarado vencedor do jogo e some três pontos.

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- O manual de competições da Conmebol diz que a responsabilidade de oferecer garantia de seguranças no espetáculo é do time da casa. Eu não gostei do procedimento adotado para o início da partida, porque já era possível perceber o ambiente de insegurança. Dava para perceber no rosto do Jesus Valenzuela que ele estava tenso e no meu ponto de vista, a partida não deveria ter sido iniciada. E essa decisão compete ao delegado da partida - disse PC.

- Quando uma das equipes ou seus torcedores causam o cancelamento da partida, a partir daí, o assunto para a Unidade Disciplinar da Conmebol, que vai julgar o caso. E o regulamento é muito claro. Quando a equipe causa o cancelamento, ela é declarada perdedora por 3 a 0. Essa foi a decisão tomada no ano passado em Colo-Colo x Fortaleza. O Flamengo, muito provavelmente, será declarado vencedor da partida por 3 a 0 - completou o ex-árbitro.

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No ano passado, Colo-Colo e Fortaleza protagonizaram situação parecida. Os torcedores do clube chileno protestaram contra ações policiais, invadiram o campo, e o jogo foi cancelado. A situação aconteceu no dia 10 de abril de 2025 e teve resultado divulgado pela Conmebol 20 dias depois.

- As decisões administrativas da Conmebol costumam ser rápidas no sentido de multas, perda de mando e jogo com portões fechados. Agora, a outra parte, é por parte da Unidade Disciplinar. Como a próxima rodada acontece daqui a 15 dias, acredito que durante essa semana já deve ter uma solução - encerrou PC Oliveira, no programa "Troca de Passes".

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Protesto em Independiente Medellín x Flamengo

O jogo entre Flamengo e Independiente Medellín (COL) nesta quinta-feira (7) foi paralisado logo nos primeiros minutos devido aos protestos da torcida contra a má fase da equipe colombiana. No Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, torcedores do time local arremessaram barreiras de metal no gramado, atearam fogo em parte da arquibancada e invadiram o campo. Diante do clima tenso, o árbitro Jesús Valenzuela determinou que os jogadores retornassem aos vestiários.

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Antes mesmo da entrada das equipes em campo, torcedores do Independiente Medellín, vestidos de preto, em sua maioria, já haviam lançado objetos no gramado. Nas arquibancadas, uma faixa com a frase "Transformaram o campo em um cemitério" foi estendida pelos manifestantes. O principal alvo dos protestos foi o acionista majoritário do clube, Raúl Giraldo. No entanto, os torcedores também direcionaram críticas aos jogadores, à federação colombiana, à Conmebol e à Fifa.