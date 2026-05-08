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Atitude de titular do Flamengo após cancelamento de jogo viraliza: 'Resenha'

Rubro-Negro teve partida cancelada pela Libertadores

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/05/2026
06:40
Jogadores do Flamengo em partida contra o Independiente Medellín (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)
imagem cameraJogadores do Flamengo em partida contra o Independiente Medellín (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)
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partida entre Independiente Medellín e Flamengo, desta quinta-feira (7), na Colômbia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, foi cancelada. O cenário aconteceu devido a uma confusão generalizada entre torcedores colombianos dentro do estádio.

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➡️ Repórter da ESPN relata fogo em mochila em Ind. Medellín x Flamengo: 'Terror'

Diante do ocorrido, os jogadores do Flamengo se mantiveram durante todo o período da confusão nos vestiários. Lá, eles registraram um momento juntos, para informar que estava tudo bem. A publicação foi feita inicialmente pelo meia Jorginho.

➡️ Fogo, invasão, faixas… Veja as imagens da confusão em Medellín x Flamengo

Contudo, após um tempo, o atacante Luiz Araújo republicou a imagem editada. Na edição, os atletas do Flamengo aparecem com roupas de soldados de guerra. A publicação viralizou nas redes sociais.

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Veja a repercussão abaixo:

Flamengo x Medellín
Confusão em Independiente Medellín x Flamengo pela Copa Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

W.O? Entenda possíveis desfechos de Medellín x Flamengo

Texto por: Maurício Luz

A confusão provocada pela torcida do Independiente Medellín no duelo com o Flamengo deve gerar punições à equipe colombiana após o cancelamento do jogo na noite desta quinta-feira (7). De acordo com o regulamento da Conmebol, o Órgão Disciplinar da Conmebol irá julgar a situação e determinar possíveis sanções ao clube, caso este seja considerado culpado. O provável é a determinação de vitória rubro-negra.

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Conforme o Manual de Clubes da entidade, a responsabilidade pela segurança do jogo é do clube local. O descumprimento das obrigações, deveres, medidas e procedimentos constitui infração, e os órgãos judiciais disciplinares devem impor as sanções aplicáveis.

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O artigo 12 do Código Disciplinar determina que sanções podem ser impostas às Associações Membro e clubes, nos casos de comportamento incorreto ou inapropriado dos torcedores, entre esses:

  1. a. Invadir ou tentar invadir o campo de jogo;
  2. b. Lançar objetos;
  3. c. Acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico.
  4. d. Usar ponteira laser ou dispositivos eletrônicos similares;
  5. e. Utilizar gestos, palavras, cantos, objetos ou outros meios para transmitir qualquer mensagem imprópria em um evento desportivo, particularmente se for de natureza política, ofensiva ou provocativa;
  6. f. Causar danos;
  7. g. Não respeitar a entoação dos hinos nacionais;
  8. h. Perturbar o bem-estar, tranquilidade e segurança de uma delegação em hotéis e transfers;
  9. i. Nos casos de agressão coletiva, desavenças ou tumulto;
  10. j. Quando entrarem no estádio com itens proibidos, conforme definido no regulamento de segurança da CONMEBOL.
  11. k. Quando cuspirem em jogadores, oficiais ou árbitros.
  12. l. Qualquer outra violação da ordem ou da disciplina que possa ocorrer no estádio ou em suas imediações antes, durante ou depois de uma partida.

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