Atitude de titular do Flamengo após cancelamento de jogo viraliza: 'Resenha'

A partida entre Independiente Medellín e Flamengo, desta quinta-feira (7), na Colômbia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, foi cancelada. O cenário aconteceu devido a uma confusão generalizada entre torcedores colombianos dentro do estádio.

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Diante do ocorrido, os jogadores do Flamengo se mantiveram durante todo o período da confusão nos vestiários. Lá, eles registraram um momento juntos, para informar que estava tudo bem. A publicação foi feita inicialmente pelo meia Jorginho.

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Contudo, após um tempo, o atacante Luiz Araújo republicou a imagem editada. Na edição, os atletas do Flamengo aparecem com roupas de soldados de guerra. A publicação viralizou nas redes sociais.

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Veja a repercussão abaixo:

Confusão em Independiente Medellín x Flamengo pela Copa Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

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Texto por: Maurício Luz

A confusão provocada pela torcida do Independiente Medellín no duelo com o Flamengo deve gerar punições à equipe colombiana após o cancelamento do jogo na noite desta quinta-feira (7). De acordo com o regulamento da Conmebol, o Órgão Disciplinar da Conmebol irá julgar a situação e determinar possíveis sanções ao clube, caso este seja considerado culpado. O provável é a determinação de vitória rubro-negra.

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Conforme o Manual de Clubes da entidade, a responsabilidade pela segurança do jogo é do clube local. O descumprimento das obrigações, deveres, medidas e procedimentos constitui infração, e os órgãos judiciais disciplinares devem impor as sanções aplicáveis.

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O artigo 12 do Código Disciplinar determina que sanções podem ser impostas às Associações Membro e clubes, nos casos de comportamento incorreto ou inapropriado dos torcedores, entre esses: