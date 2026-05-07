Fogo, invasão, faixas… Veja as imagens da confusão em Medellín x Flamengo
Caso aconteceu durante jogo da Copa Libertadores
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O jogo entre Independiente Medellín e Flamengo, desta quinta-feira (7), na Colômbia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, foi cancelado. A decisão aconteceu devido a uma confusão generalizada no setor mandante do estádio, que colocou em risco a integridade da partida.
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O caso aconteceu no início da partida. A bola não chegou a rolar por três minutos, quando a arbitragem interrompeu a partida, devido ao cenário caótico no estádio. Rapidamente, as equipes foram para os vestiários.
A indecisão sobre o futuro da partida persistiu durante 1h15, quando a Conmebol anunciou o cancelamento do confronto. Durante o período, a polícia colombiana tentou conter os torcedores, mas não obteve sucesso.
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Veja imagens da confusão abaixo:
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