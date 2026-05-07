Repórter da ESPN relata fogo em mochila em Ind. Medellín x Flamengo: 'Terror'

A partida entre Independiente Medellín e Flamengo, desta quinta-feira (7), na Colômbia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, foi cancelada. O cenário aconteceu devido a uma confusão generalizada entre torcedores colombianos dentro do estádio. A repórter Lilliany Nascimento, da ESPN, relatou o cenário caótico.

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Durante o programa "Linha de Passe", a jornalista apareceu dentro do estádio, já com o cenário mais controlado pela segurança, e contou detalhes da confusão. Lilliany relatou que o clima hostil dos torcedores colombianos se iniciou antes do apito inicial.

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— Agora, a situação está mais tranquila, mas foram cenas de terror. Quando chegamos ao estádio, por volta das 17h, estávamos do lado da barra brava do Independiente Medellín. Quando os jogadores do próprio clube entraram, eles vaiaram muito. O que chamou nossa atenção. Entendemos que era pela situação do clube — iniciou Lilliany Nascimento.

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Além disso, a repórter também relatou que esteve no meio do fogo cruzado entre a revolta dos torcedores e o policiamento. Durante o conflito, uma mochila de um cinegrafista da ESPN chegou a ser atingida por um sinalizador e pegou fogo.

— No pré-jogo, eles usaram laser na nossa equipe de imprensa. Aí, percebemos que o clima estava mais hostil. Nos preparamos para a transmissão e, quando os jogadores se enfileiraram no meio de campo, os torcedores passaram a jogar sinalizadores. A partir deste momento, foi uma confusão total; eles jogaram muitos sinalizadores, que caíram onde a imprensa estava. Caiu em uma mochila, que pegou fogo. Estava muito hostil e perigoso — finalizou.

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Torcedores do Independiente Medellín em protesto em jogo contra o Flamengo pela Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

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