Felipe Melo critica técnico de clube brasileiro na Libertadores: 'Torcedor não é bobo'

O Fluminense sofreu e empatou em 1 a 1 com o Independiente Rivadavia pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores na última quarta-feira (6). Após a partida, o treinador do Fluminense, Luís Zubeldía, disse que a equipe jogou bem e foi bastante criticado por torcedores e também por Felipe Melo, ex-jogador do clube.

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— Eu não gosto disso aí não. Sabe? Chega e assume. O time não jogou bem. O time, para classificar, precisa melhorar. Não vai enganar o torcedor porque o torcedor não é bobo. Quando ele (Zubeldia) deu uma entrevista antes do jogo e falou: 'Olha, quem foi que falou que esse grupo era acessível? Praticamente não sabe de futebol'. Eu sei muito de futebol e o grupo do Fluminense era muito acessível sim! É muito acessível para classificar em primeiro lugar! — iniciou Felipe Melo.

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— Nós vimos entrevistas de atletas de outros times falando que o Fluminense ia nadar de braçada. E assim não foi. Então tem que assumir essa responsabilidade! Falar assim: 'Não, o time não está bem, culpa minha. Como está bem no Campeonato Brasileiro, então a gente vai fazer, vamos criar situações alternativas para fazer o time brilhar também, assim como está indo bem no Campeonato Brasileiro' — complementou.

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— Agora falar que o time foi bem? O time não foi bem, o time foi mal. E eu, de verdade, tenho muita esperança de que o Fluminense vá classificar. Aí eu concordo com ele, quando, na mesma entrevista, ele falou: 'Olha, vamos classificar'. Eu concordo com ele, tem que ser esse pensamento, não tem outro pensamento, porque se não, pra mim, é um vexame histórico — encerrou o comentarista.

John Kennedy comemora gol pelo Fluminense na Libertadores (Foto: Andres LARROVERE/AFP)

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Como foi o jogo?

Fluminense pressiona mas argentinos levam mais perigo

O primeiro tempo teve um Fluminense com muito mais controle do jogo, mas sendo pouco efetivo. O Tricolor não conseguiu traduzir o domínio da posse em chances claras. Do outro lado, o Independiente Rivadavia levou perigo ao gol brasileiro em quase todas as bolas paradas quando conquistava a oportunidade em um contra-ataque.

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Estrela de John Kennedy brilha

A segunda etapa foi cruel com o torcedor do Fluminense. A bola aérea argentina, que já assustava, virou gol de Arce e deixou a situação tricolor complicada. O time carioca conseguiu voltar pro jogo com a entrada de John Kennedy e Soteldo. O baixinho levava vantagem na ponta e conseguiu empurrar o Independiente Rivadavia para a sua área. Em bola sobrada, John Kennedy aproveitou a chance que teve e levou a decisão para o Maracanã.

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