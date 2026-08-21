Danilo vira assunto após eliminação do Botafogo: 'Pior negócio' Glorioso terminou sua participação mesmo com vitória sobre o Cienciano

O Botafogo venceu o Cienciano por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (20), mas acabou eliminado da Sul-Americana. Nas redes sociais, o meia Danilo Santos foi alvo de muitas críticas dos torcedores alvinegros depois da partida.

Se a qualidade do jogador parece indiscutível, a vontade de estar no clube é que está em jogo para muitos alvinegros. Depois de uma novela por uma possível saída, o jogador não tem atuado bem com a camisa do Botafogo.

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Nas redes sociais, muitos botafoguenses questionaram o ímpeto de Danilo durante os jogos, e o meia foi vaiado no Nilton Santos. Veja os comentários abaixo:

Danilo em ação em Botafogo x Cienciano pela Copa Sul-Americana (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Veja comentários sobre Danilo

Como foi o jogo do Botafogo

Volume de jogo o Glorioso teve para, ao menos, encostar no agregado ainda no primeiro tempo. Sob o comando de Rodrigo Bellão, interini após a demissão de Franclim Carvalho, o time foi pura disposição e deu ótimos sinais. O primeiro gol não demorou a sair, com Danilo Pereira, aos dez minutos, após linda assistência de Álvaro Montoro. Depois disso, impressionou o número de chances desperdiçadas.

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Claras, foram duas com Arthur Cabral, cara a cara com o goleiro Espinoza — sendo uma em que não alcançou a bola e o zagueiro tirou em cima da linha —, e uma com Vitinho, que, dentro da pequena área, chutou por cima. O Cienciano, por sua vez. pouco se preocupou em atacar. O Botafogo ainda teve um gol anulado na primeira etapa, marcado por Danilo, devido a toque no braço.

A frustração tomou conta do Botafogo logo aos três minutos da segunda etapa, quando o árbitro paraguaio Juan Benítez, após chamado do VAR, retirou o pênalti marcado em Alex Telles por falta na origem da jogada. Este foi o marco do fim do jogo tamanha irritação com a equipe de arbitragem.

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Depois do lance, que causou paralisação por cerca de cinco minutos, o Botafogo acabou. Foram poucos os lances de perigo e muitos os erros no meio-campo. A torcida, inclusive, não poupou os destaques Medina e Danilo de vaias no Nilton Santos. O coletivo, mais uma vez, criou muito, mas extraiu pouco de onde mais era esperado. Fim de sonho para o Alvinegro, que agora tem apenas o Brasileirão até o fim do ano.

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