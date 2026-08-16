Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casam em cerimônia íntima Casório aconteceu em Portugal

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casaram no dia 11 de agosto de 2026 na sala de estar da casa de verão do casal em Cascais, Portugal. A data foi escolhida para coincidir com o décimo aniversário do primeiro encontro dos dois, em 2016, na loja da Gucci na Calle Serrano, em Madri. As informações são da revista "Vogue", que entrevistou o casal.

➡️ Atitude de Mbappé em amistoso do Real Madrid viraliza: 'Sem necessidade'

A cerimônia foi pequena e sem convidados externos. Os cinco filhos do casal participaram como protagonistas, conforme Georgina havia planejado. Juntos, Cristiano e Georgina somam mais de 750 milhões de seguidores no Instagram, mas optaram por um evento radicalmente privado.

continua após a publicidade

➡️ Gol de reforço do Real Madrid vira recado a Endrick: 'Difícil'

A decisão pelo formato íntimo partiu de Georgina. Em entrevista concedida por videoconferência cinco dias antes da cerimônia, ela explicou que 2026 foi um ano de agenda intensa, com compromissos profissionais, competições e a rotina com os filhos. Adiar o casamento até que fosse possível organizar um grande evento significaria deixar o aniversário de dez anos passar sem marco.

— Quando eu era pequena, sonhava com o maior castelo, a maior carruagem, o vestido mais longo, uma coroa cheia de diamantes. E agora estou dizendo; não. Quero algo íntimo, com meu parceiro e nossos filhos, em casa. Porque castelos, casas, ilhas, cavalos, carros; temos tudo isso ao alcance todos os dias. Mas algo íntimo, isso é mais raro para nós — disse a influenciadora.

continua após a publicidade

Os dois usaram roupas desenvolvidas sob medida pela Gucci, marca onde se conheceram. Georgina vestiu um terno de seda branca com sapatos de cetim e detalhe em horsebit prateado. O traje de Cristiano foi confeccionado em algodão bege-claro. Os filhos usaram modelos coordenados. Demna, diretor artístico da Gucci, assinou as peças. As fotografias da cerimônia foram feitas por Juergen Teller.

Sem lua de mel para Cristiano Ronaldo e Georgina

No mesmo dia, o casal viajou até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, a cerca de uma hora de Cascais. Um padre fechou um pequeno santuário para que pudessem receber uma bênção em privado. Cristiano explicou o motivo da precaução: "Tendo a evitar lugares onde há multidões."

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Não houve lua de mel. No dia seguinte ao casamento, o casal retornou a Riad, na Arábia Saudita, onde Cristiano joga. A temporada da liga saudita teve início em 15 de agosto.

No dia 12 de agosto, Georgina enviou uma mensagem à revista relatando como foi a cerimônia:"Foi exatamente como eu havia imaginado. Íntimo, cheio de amor, e com nossa família no papel de protagonista mais importante. Não consegui segurar as lágrimas".

continua após a publicidade

💥Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento