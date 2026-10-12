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Craque Neto aponta culpado por crise no Corinthians: 'Maior responsável'

Ex-jogador critica regalias de Memphis Depay e ambiente interno do Corinthians.

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 16:55
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Elenco do Corinthians reunido
Craque Neto critica regalias e cláusulas contratuais de Memphis Depay no Corinthians (Foto: Pedro Paulo Diaz / Thenews2 / Folhapress)

A derrota por 4 a 1 sofrida diante do Palmeiras no último domingo (11), no Nubank Parque, agravou a crise no Corinthians e desencadeou fortes reações na imprensa esportiva. Durante o programa "Os Donos da Bola", o ex-jogador e apresentador Craque Neto fez uma análise contundente sobre o momento alvinegro e apontou o atacante holandês Memphis Depay como o elemento central da desestabilização interna do grupo.

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Desolado, Memphis Depay deixa o gramado após a eliminação do Corinthians
Craque Neto critica regalias e cláusulas contratuais de Memphis Depay no Corinthians (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Na visão do ex-jogador, as regalias contratuais e os bônus financeiros acertados com o atleta europeu causaram impacto direto no ambiente de trabalho do elenco. Neto citou cláusulas contratuais de premiações por metas — como bônus financeiros a cada bloco de passes efetuados —, além de custos diários de hospedagem cobridos pelo clube, classificando a postura do atacante e da diretoria como prejudiciais ao convívio do vestiário.

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— Dentro do ambiente, para mim, você é o maior responsável — declarou Craque Neto, dirigindo-se ao camisa 10 do Timão. O apresentador contrapôs a postura corintiana com a gestão promovida pelo técnico Abel Ferreira no Palmeiras, elogiando a capacidade do treinador português de renovar e reestruturar o elenco alviverde sempre que detecta problemas de convivência.

Craque Neto durante o programa apito final na segunda-feira (10)
Apresentador contrapõe ambiente corintiano com a gestão do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Além das críticas ao atacante, Neto rebatou declarações do zagueiro Gabriel Paulista e de outros atletas sobre os atrasos em direitos de imagem, afirmando que os vencimentos via CLT e dos funcionários do clube estão em dia, diferentemente de momentos históricos passados. O ex-camisa 10 alvinegro também questionou a postura disciplinar de peças importantes da equipe, como cartões amarelos forçados que geraram suspensões em momentos decisivos do Campeonato Brasileiro.

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Em campo, a derrota por 4 a 1 manteve o Corinthians com 32 pontos, estendendo a sequência sem vitórias para oito partidas e mantendo o clube sob forte pressão na luta contra a zona de rebaixamento. O Palmeiras, por sua vez, alcançou os 63 pontos com gols de Barboza, Giay (duas vezes) e gol contra de Matheus Bidu, permanecendo na vice-liderança do torneio nacional.

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