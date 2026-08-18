Corinthians manda recado ao Palmeiras após renovação de Memphis Astro renovou com o Timão nesta terça-feira (18)

O Corinthians respondeu uma provocação do Palmeiras depois da renovação de contrato com Memphis Depay, na tarde desta terça-feira (18). Antes da reviravolta, o Alviverde tinha alfinetado o rival nas redes sociais por não conseguir um acordo com o atacante.

Na última terça-feira (11), o Timão tinha informado que não renovaria o contrato do neerlandês. O Palmeiras provocou o Corinthians, na ocasião, usando Gobatto, um dos mascotes do Alviverde, com a faixa do Palmeiras Pay no peito, em referência direta à faixa que Memphis usa. "De Pay, o Palmeiras entende! Abra sua conta no Palmeiras Pay e faça parte dessa história", diz o texto do post. A publicação ainda provocou diretamente: "Equilibre suas contas com Palmeiras Pay."

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➡️Europeus reagem à renovação de Memphis com o Corinthians: 'Diz muito'

Com a reviravolta da negociação e o "fico" do ídolo, o Corinthians aproveitou para provocar o Palmeiras de volta. Nas redes, o Timão escreveu: "Recado de pai pra filho: rasguem os recibos. 🤷🏽‍♂️🏆". Além do texto, o perfil do clube publicou uma foto com a silhueta de Memphis e a data da final do Campeonato Paulista de 2025, que o Alvinegro venceu em cima do Alviverde. Veja a publicação na íntegra:

Veja publicação do Corinthians com provocação ao Palmeiras

Memphis é registrado no BID e pode reestrear pelo Timão

Memphis Depay está liberado para voltar a jogar pelo Corinthians. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (18) e está à disposição do técnico Fernando Diniz.

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Memphis Depay em Palmeiras x Corinthians (Foto: Theo Daolio/UAI Foto/Folhapress)

O registro foi feito após o acordo entre o clube e jogador para a renovação de contrato. Agora, o Corinthians vive a expectativa de contar com Memphis Depay no confronto diante do Rosario Central, nesta quinta-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.