Comentarista do SBT, Alexandre Pato abre o jogo sobre futuro no futebol

Comentarista do SBT em jogos da Champions League, o atacante Alexandre Pato falou sobre um possível retorno aos gramados. O jogador de 35 anos foi questionado por um seguidor nas redes sociais sobre o motivo de ter parado de jogar, e respondeu que ainda não se aposentou, apenas deu "um tempo".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não parei. Quis acompanhar o nascimento do meu filho, dei um tempo para esse momento tão especial, talvez eu possa voltar, mas preciso ver o que tem no mercado - escreveu Alexandre Pato, que participou da transmissão de Arsenal x Real Madrid, ao lado de Tiago Leifert e Mauro Beting.

Durante a transmissão do jogo desta terça-feira (8), Pato brincou com possibilidade de jogar a Kings League Brasil, torneio que tem Neymar como presidente de uma das equipes.

continua após a publicidade

Pato é casado com Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, com quem teve o pequeno Benjamin, de um ano. O jogador está sem clube desde a saída do São Paulo, no fim de 2023. Além do Tricolor Paulista, Pato passou por clubes como Milan, Internacional, Corinthians, Chelsea, Villarreal e Orlando City.