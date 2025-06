‘Novo Messi’: atuação de ex-Botafogo na Data Fifa enlouquece torcedores

Classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina empatou com a Colômbia jogando em casa pelo placar de 1 a 1. Ainda assim, a atuação de Thiago Almada, ex-Botafogo, chamou muita atenção dos torcedores nas redes sociais.

Atualmente no Lyon, clube de John Textor na França, Almada fez o gol do empate da Seleção Argentina. O Bonito tento saiu quando a Albiceleste estava com 10 em campo, depois da expulsão de Enzo Fernández.

Imediatamente após a partida, torcedores do Botafogo e da própria Seleção Argentina começaram a se manifestar nas redes sociais. Alguns chegaram a comparar até com Messi. Veja abaixo.

Thiago Almada comemora em Uruguai x Argentina. (foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Veja o gol de Thiago Almada, ex-Botafogo, e as reações dos torcedores

Thiago Almada sera el 10 de la selección post Messi, increible lo rapido que asumio su rol en el equipopic.twitter.com/RSiMS7FRt0 — Expe (@Expefutbol) June 11, 2025

Como foi o jogo entre Argentina e Colômbia

O primeiro tempo foi de controle da posse de bola da Argentina, mas a Colômbia teve as melhores chances. Luis Díaz, que já havia parado em Dibu Martínez em duas oportunidades, balançou a rede com um golaço aos 24 minutos. O atacante do Liverpool arrancou pela esquerda, invadiu a área e driblou três marcadores antes de abrir o placar para os visitantes.

A situação dos donos da casa ficou ainda mais complicada após o intervalo. Enzo Fernández acertou chute na cabeça de Kevin Castaño e recebeu cartão vermelho aos 25 minutos da segunda etapa. Contudo, o jogador a menos não impediu a Albiceleste de buscar o empate. Já aos 36', Almada, ex-Botafogo, recebeu da entrada da área, limpou a marcação e bateu cruzado, acertando o cantinho de Mier e deixando tudo igual no placar.

As seleções voltam a campo para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 entre 9 e 14 de setembro, ainda sem datas definidas. A Argentina recebe a Venezuela e visita o Equador, enquanto a Colômbia encara a Bolívia, em casa, e também a Vinotinto, fora.