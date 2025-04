Muricy revela motivo de não ser técnico do São Paulo e fala sobre relação com Zubeldía

Muricy Ramalho, atualmente é dirigente do São Paulo, e tem como função, realizar a ponte entre Luis Zubeldía, atual técnico do clube, com a diretoria. Durante uma participação no programa "Galvão e amigos", da emissora Band, na última segunda-feira (7), o antigo treinador relevou que, por questões contratuais, não pode assumir substituir o argentino.

Conforme revelado, o motivo de existir uma clausula que o impede de assumir a equipe paulista é a tentação de voltar a ativa. Muricy apontou que determinado cenário é primordial para o sucesso do atual trabalho como dirigente.

- Eu estou há 4 anos nessa função e já passaram vários treinadores e nunca tive problema com ninguém. Porque eu me posiciono. O Zubeldía, no primeiro dia, foi igual os outros. ‘Zubeldia é o seguinte: a minha função aqui é fazer o meio-campo entre a diretoria e a comissão técnica. Você é o técnico, você escala. No meu contrato, tem uma cláusula que todo mundo pode ser treinador, menos eu‘. Eu fiz questão disso, porque senão não dá certo - contou o ex-treinador.

Relação com Zubeldía

Apesar de não se meter em decisões do atual treinador do São Paulo, Muricy se posiciona como um conselheiro de Zubeldía. Ele e revelou que conversa com o argentino todos os dias e que teve uma reunião especial com ele após a 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o técnico foi expulso por ter um embate com o árbitro Ramon Abatti Abel, na partida entre São Paulo e Atlético-MG, do último domingo (6), no Mineirão. Esta não foi a primeira vez que Zubeldía foi expulso por ter discutido com a arbitragem.

- Eu converso com o Zubeldía todos os dias. Eu fui conversar com ele na sala dele porque ele ficou nervoso (no domingo) (…) Eu já conversei várias vezes com ele sobre isso. Mas é difícil o gênio que ele tem. Ele vive o jogo. Ele não aceita essas arbiragens. Eu falo, ‘se você não mudar, os árbitros já entram e campo já sabendo quem são os caras' - revelou.

Luis Zubeldía foi expulso em partida entre São Paulo e Atlético-MG, no último domingo (6) (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

São Paulo no Brasileirão

Mesmo sem o treinador à beira do campo, o Tricolor paulista conseguiu sair com um empate sem gols no confronto contra o Atlético-MG. Com o resultado, o São Paulo somou dois pontos em duas rodadas do Brasileirão, e assim, ocupa a 14ª colocação da tabela de classificação.