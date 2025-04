São Paulo: Luiz Gustavo recebe alta após diagnóstico de tromboembolismo pulmonar

O volante Luiz Gustavo recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta terça-feira (8), após ser diagnosticado com um quadro de tromboembolismo pulmonar. O jogador apresenta quadro clínico estável e seguirá sob cuidados médicos em casa.

Nos próximos dez dias, Luiz Gustavo permanecerá em repouso absoluto e sem realizar atividades físicas. Ao fim desse período, ele passará por uma nova avaliação médica no hospital para definir os próximos passos do tratamento.

Entenda o que é tromboembolismo

O tromboembolismo pulmonar (também conhecido como embolia pulmonar) é uma condição clínica caracterizada pela presença de coágulo sanguíneo que alcança a circulação arterial pulmonar.

O Lance! conversou com a Dra. Sandra Guimarães, pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para entender a gravidade e como funciona o problema do jogador.

- Muitas vezes pouco sintomática, pode passar despercebida ao paciente e mesmo ao profissional de saúde. Outras vezes, pode ser de alta morbimortalidade e responder por 25% das mortes súbitas intra-hospitalares. Quando acomete pessoas mais jovens ou saudáveis, está associada a lesões musculares, inflamações em membros inferiores e condições hematológicas que alteram a capacidade de formar coágulos - explicou a Dra. Sandra Guimarães.

Luiz Gustavo ainda não tem prazo para retornar aos campos (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O que Zubeldía diz sobre Luiz Gustavo?

Após o jogo contra o Atlético-MG, Zubeldía informou que não sabe quando Luiz Gustavo voltará a jogar. De acordo com o treinador, não existe um prazo para volta aos gramados.

- Estamos esperando um diagnóstico mais claro. Agora ele está em um momento de pleno cuidado, está sendo supervisionado por profissionais e, com toda dor do mundo, digo que ele não estará com a gente por tempo indeterminado. Não posso falar muito do que ele tem, mas é preciso ter bastante cuidado com a saúde nesses primeiros dias e é isso que ele vai fazer. Estamos com ele - falou o técnico em entrevista coletiva.