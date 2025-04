São Paulo estuda caminhos para substituir Luiz Gustavo

O São Paulo terá Luiz Gustavo como desfalque por tempo inderterminado, internado com tromboembolismo pulmonar. O jogador é o reserva imediato de Pablo Maia, que passou por cirurgia no tornozelo e é certo que está fora do primeiro semestre da temporada.

O Tricolor estuda cenários e possibilidades. A equipe terá uma maratona de compromissos nas próximas semanas, com partidas pelo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e, em breve, deve conhecer o calendário da Copa do Brasil.

O Lance! explica, a seguir, quais podem ser os caminhos do São Paulo para lidar com essa sequência desafiadora sem dois nomes importantes do meio-campo.

(Foto: Anderson Romao/AGIF)

Dupla Marcos Antônio e Alisson

A principal opção para suprir a ausência de Pablo Maia e Luiz Gustavo deve ser Marcos Antônio. Mesmo com características um pouco diferentes, o meia foi utilizado em alguns jogos da temporada como dupla de Alisson e vem ganhando confiança da comissão técnica. Na última rodada do Brasileiro, a dupla foi por Zubeldía.

— Viemos para ganhar com Alisson e Marcos Antônio no meio-campo. Tomei decisões ousadas e fizemos um bom jogo para anular o adversário e buscar o resultado. Nos defendemos bem com e sem a bola. No contexto geral, foi uma boa partida — afirmou o treinador após o empate contra o Atlético-MG.

Dar mais espaço para Negrucci

Negrucci é outra alternativa no elenco, embora surja como opção para cenários mais específicos. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o jovem volante atua em uma função semelhante à de Pablo Maia. Negrucci ainda tem poucos minutos com o time principal, mas está sendo relacionado nos jogos mais recentes.

Sobre o uso de jogadores revelados na base, Zubeldía deixou clara sua preferência: enquanto tiver à disposição atletas mais experientes, optará por eles.

Buscar no mercado

De todos os cenários, esse é o mais distante e mais a longo prazo. Na última janela, pouco depois da lesão de Pablo Maia, Thiago Mendes surgiu no radar. Segundo o Lance! apurou, o Al-Rayyan, tem em mente manter o atleta até o final do seu vínculo, que termina na metade do ano. Além disso, como aconteceu em outras tentativas do Tricolor, o clube do Catar não chegou em acordo falando da parte financeira.

Com o final do contrato, é possível que Mendes volte ao radar do Tricolor na próxima janela. Mas como dito, não seria algo imediato.