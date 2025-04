Harry Kane perde chance clara de gol e web reage: ‘Impossível’

O primeiro tempo da partida entre Bayern de Munique e Internazionale, desta terça-feira (8), pelas quartas de final da Champions League, foi marcado por um lance bizarro protagonizado por Harry Kane. O atacante inglês teve uma chance clara de abrir o placar na Allianz Arena, mas parou na trave.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A jogada teve grande repercussão nas redes sociais. Diversos telespectadores e torcedores do clube alemão não acreditaram na chance desperdiçada pelo camisa 9. Tudo começou com uma jogada individual do meia Olise. O jovem francês realizou uma sequência de cortes na defesa do clube italiano e deixou o companheiro de frente para o goleiro.

Após o passe, Harry Kane se encontrou livre e na frente de Yann Sommer para marcar. Contudo, ao tirar muito do arqueiro, o atacante inglês parou na trave aos 25 minutos do primeiro tempo. Veja a repercussão do lance abaixo:

continua após a publicidade

Bayer de Munique x Internazionale

Em campo, a Inter de Milão venceu o Bayern de Munique por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Champions League. O clube italiano saiu na frente do placar com Lautaro Martínez, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Na reta final, o jogo ganhou forte emoção quando Müller deixou tudo igual aos 85 minutos. Tudo indicava que a partida terminaria empatada ou em uma virada histórica do clube alemão. Mas aos 88', o meia Frattesi confirmou a vitória da Internazionale.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

No sábado (12), Bayern e Inter voltam a campo pelos respectivos campeonatos alemão e italiano. O time de Kompany enfrenta o Borussia Dortmund, pela 28ª rodada da Bundesliga, enquanto a equipe de Inzaghi encara o Cagliari, pela 31ª rodada da Série A. As duas equipes voltam a se enfrentar apenas na próxima quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), no San Siro, pelas quartas de final da Champions League.