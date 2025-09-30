Nesta quarta-feira (1), Carlo Ancelotti anunciará os nomes convocados para disputar dois amistosos pela Seleção Brasileira, contra Coreia do Sul e o Japão. Na expectativa dos nomes que irão compor o grupo, o Lance! solicitou uma simulação da convocação para a ferramente de inteligência artificial "Chat GPT".

Chat GPT simula convocação da Seleção Brasileira

🧤Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Weverton (Palmeiras) — inclusão por bom desempenho no Brasil/ter alternativo além de Hugo Souza

🛡️Defensores

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Caio Henrique (Monaco)

Douglas Santos (Zenit)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

Léo Ortiz (Flamengo)

⚽Meias / Volantes

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

Jean Lucas (Bahia)

Edenílson (Internacional) — alternativa para equilíbrio no meio

⭐Atacantes

Estevão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Endrick (Real Madrid) — jovem promessa que pode ser integrada

Gabriel Barbosa (Gabigol)

Amistosos do Brasil em outubro

Visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026, com o término das Eliminatórias, a Seleção Brasileira encara a Coreia do Sul e o Japão, respectivamente, neste mês, com ambos os jogos na Ásia. A Canarinho encara os sul-coreanos no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul. Quatro dias depois, a Seleção entra em campo às 7h30 (de Brasília) para enfrentar os japoneses, em Tóquio.

Seleção Brasileira viaja para continente asiático para amistoso pré Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ancelotti terá seis jogos antes de convocação para a Copa do Mundo

Esta será a penúltima convocação da Seleção Brasileira este ano. Em novembro, o Brasil fará mais dois amistosos, diante de equipes africanas. Os adversários e os locais dos jogos ainda não estão confirmados.

O planejamento da comissão técnica do Brasil prevê ainda amistosos em março de 2026. A intenção é que sejam equipes do primeiro escalão da Europa — há conversas avançadas para um jogo com a França.

Carlo Ancelotti fará a convocação definitiva da Seleção para a Copa do Mundo de 2026 em maio. A tendência é que haja um último amistoso antes de o Brasil estrear na competição, em junho.