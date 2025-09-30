Com surpresas, IA simula convocação da Seleção Brasileira desta quarta (1)
Brasil fará dois amistosos na Ásia
Nesta quarta-feira (1), Carlo Ancelotti anunciará os nomes convocados para disputar dois amistosos pela Seleção Brasileira, contra Coreia do Sul e o Japão. Na expectativa dos nomes que irão compor o grupo, o Lance! solicitou uma simulação da convocação para a ferramente de inteligência artificial "Chat GPT".
Chat GPT simula convocação da Seleção Brasileira
🧤Goleiros
Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Weverton (Palmeiras) — inclusão por bom desempenho no Brasil/ter alternativo além de Hugo Souza
🛡️Defensores
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Caio Henrique (Monaco)
Douglas Santos (Zenit)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Marquinhos (PSG)
Vanderson (Monaco)
Wesley (Roma)
Léo Ortiz (Flamengo)
⚽Meias / Volantes
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Lucas Paquetá (West Ham)
Jean Lucas (Bahia)
Edenílson (Internacional) — alternativa para equilíbrio no meio
⭐Atacantes
Estevão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Raphinha (Barcelona)
Richarlison (Tottenham)
Endrick (Real Madrid) — jovem promessa que pode ser integrada
Gabriel Barbosa (Gabigol)
Amistosos do Brasil em outubro
Visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026, com o término das Eliminatórias, a Seleção Brasileira encara a Coreia do Sul e o Japão, respectivamente, neste mês, com ambos os jogos na Ásia. A Canarinho encara os sul-coreanos no dia 10, às 8h (de Brasília), em Seul. Quatro dias depois, a Seleção entra em campo às 7h30 (de Brasília) para enfrentar os japoneses, em Tóquio.
Ancelotti terá seis jogos antes de convocação para a Copa do Mundo
Esta será a penúltima convocação da Seleção Brasileira este ano. Em novembro, o Brasil fará mais dois amistosos, diante de equipes africanas. Os adversários e os locais dos jogos ainda não estão confirmados.
O planejamento da comissão técnica do Brasil prevê ainda amistosos em março de 2026. A intenção é que sejam equipes do primeiro escalão da Europa — há conversas avançadas para um jogo com a França.
Carlo Ancelotti fará a convocação definitiva da Seleção para a Copa do Mundo de 2026 em maio. A tendência é que haja um último amistoso antes de o Brasil estrear na competição, em junho.
