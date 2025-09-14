menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Brasil negocia amistoso com a França, diz jornal

Acordo, porém, ainda depende da classificação francesa à Copa do Mundo de 2026

imagem cameraSeleção de Ancelotti pode encarar os franceses em março (Foto: Daniel Miranda/AFP)
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
12:55
  • Matéria
O Brasil poderá enfrentar a França na Data Fifa de março, a última antes do anúncio de convocados para a Copa do Mundo de 2026. O confronto entre as duas seleções seria realizado nos Estados Unidos, que ao lado de México e Canadá serão uma das sedes do Mundial do próximo ano.

A informação é do diário esportivo francês "L’Équipe", que diz ainda que "as negociações estão avançando bem". O L’Équipe, no entanto, ressalta que qualquer acerto só irá ocorrer depois que a França confirmar a classificação à Copa do Mundo. Os franceses lideram a classificação no Grupo D das Eliminatórias europeias, e hoje seriam uma das seleções com vaga assegurada.

Brasil e França não se enfrentam desde março de 2015. Na ocasião, a então Seleção comandada por Dunga venceu por 3 a 1 em amistoso disputado no Stade de France. Oscar, Neymar e Luiz Gustavo marcaram para o Brasil, enquanto Varane marcou o gol francês.

Atual vice-campeã mundial, a França se tornou nas últimas décadas uma das principais seleções do planeta. Também virou carrasco do Brasil, com vitória por 3 a 0 na final da Copa do Mundo de 1998; nas quartas de final do Mundial de 2006, por 1 a 0; e com o empate por 1 a 1 na mesma fase da Copa de 1986, quando a Seleção Brasileira acabou eliminada nos pênaltis.

Brasil quer amistosos com europeus em março

Independentemente da confirmação do amistoso com a França, é certo que o Brasil enfrentará seleções europeias em março. E a tendência é que esses jogos sejam mesmo nos Estados Unidos.

No próximo mês, a Seleção fará dois jogos na Ásia, diante de Coreia do Sul, no dia 10, e Japão, quatro dias depois. Em novembro, os jogos serão com seleções africanas. Ainda não há definição sobre locais e adversários. 

Brasil x França em 2006
Em 2006, Brasil foi superado pela França nas quartas de final da Copa da Alemanha (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

